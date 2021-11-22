УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удары с флангов и с воздуха: в разведке США раскрыли план агрессии РФ против Украины

22 ноября 2021, 13:55
Прослушать новость
Остановить

Кремль может планировать вторжение в начале 2022 года, пишет Bloomberg.

армия, военные, россия, рф, солдат
Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Россия рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации.

Об этом рассказал информированный источник, знакомый с данными разведки США, которыми американцы поделились с европейскими союзниками, пишет Bloomberg.

В США полагают, что Путин может планировать вторжение в начале 2022 года. Американские разведчики также располагают соответствующими картами планируемой операции.

Сценарий атаки РФ: данные разведки США

Наступление одновременно с оккупированного Крыма, через российскую границу и с территории Беларуси силами около 100 батальонных тактических групп, общей численностью до 100 тысяч человек, с расчетом на захват значительной территории и последующую продолжительную оккупацию.

Именно с этим связан призыв резервистов, который идет в РФ, утверждает источник.

Реклама

Половина этих сил уже на позициях и что вторжение планируется поддерживать авиацией.

Цель России - удерживать территорию, когда туда уже зайдут основные силы.

Читайте такжеВойска РФ у границ Украины: в США предупредили Кремль о жестком ответе на новую агрессию

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

Читайте также"Стена" на границе с РФ и Беларусью и огневой отпор: Украина вводит эшелонное прикрытие

Читайте еще:

viber
новости России военная агрессия РФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Удары с флангов и с воздуха: в разведке США раскрыли план агрессии РФ против Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали срокиУкраинцев предупредили о морозах до -20 градусов и назвали сроки Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в бедуПриметы на 21 ноября: что нельзя делать в день Михаила и как не попасть в беду В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомВ моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармом Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везение Украинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменитсяУкраинцев предупредили об аномальной зиме: погода резко изменится
15:00

На вакцинацию две недели: Минздрав расширил список профессий с обязательной прививкой от COVID-19

14:50

Дельта-штамм коронавируса внезапно исчез из Японии: генетик объяснил, почему это произошлоВидео

14:43

Весна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимойВидео

14:41

Аваков, Шустер и Комаровский сделали интригующее фото с оружием в руках

14:25

Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе: ответ эксперта

Реклама
14:18

В Киеве горит здание института автоматики: людей эвакуируютВидео

14:12

"Это был осознанный хейт в мою сторону": Виктория Смеюха обвинила Каминскую в физическом насилииВидео

14:02

"Все поедут через Донбасс": Лукашенко назвал "дикими" поляков и отреагировал на закрытие границыВидео

13:58

Все будет так, как вы мечтали: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Видео

13:55

Выпал из окна больницы после разговора с дочерью: на Волыни погиб пациент COVID-отделенияВидео

13:55

Удары с флангов и с воздуха: в разведке США раскрыли план агрессии РФ против УкраиныВидео

13:47

"Просила есть и погреться": в Харькове лисица пыталась пробраться в школуВидео

13:24

Будет ли Путин наступать: Данилов рассказал, что Запад поможет УкраинеВидео

13:21

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

13:18

В МИД рассказали, что препятствует вступлению Украины в НАТОВидео

13:13

Янукович "очнулся": вспомнил о Майдане и обвинил ВСУ в "войне со своим народом"Видео

13:00

Гороскоп на завтра 23 ноября 2021: Львам – везение, Девам – крупный скандал, Козерогам – вещие сныВидео

12:52

Вкуснейший закусочный торт на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

12:51

23 ноября церковный праздник – День святого Георгия Победоносца: запреты дня и душевные поздравления

12:41

Где будут отдыхать украинцы зимой: названы самые популярные туристические направленияВидео

Реклама
12:38

Оксана Байрак с роскошной грудью в кружевном белье рассказала, кого "угощает собой"

12:38

Проезд в транспорте без COVID-сертификата: Минздрав ослабит карантинные требованияВидео

12:32

В Киеве пьяные разборки в ночном клубе закончились массовым побоищемВидео

12:32

В Одесской области запустили "Дунайский экспресс" – первый маршрут европейского образца по программе "Большая стройка"

12:29

Обгоревшая российская артистка Хлебникова очнулась в реанимации: что говорят врачи

12:10

Даша Астафьева на "Танцях з зірками" оправдалась за голую грудь и попуВидео

11:54

"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

11:50

Ребенка замотали скотчем и угрожали полицией - новые детали скандала в детсаду на ПолтавщинеВидео

11:46

На Хмельнитчине отец выкрал сына у экс-жены и не отдает его, несмотря на решение Верховного СудаВидео

11:31

Сало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценамиВидео

11:17

Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойВидео

11:14

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 с тигром, который позволит поверить в сказкуФото

11:12

SIM-карты по паспортам: нардеп рассказал о новом законе

11:00

Трагедия на параде в США: 5 жертв и более 40 раненых, среди них - маленькие девочки и бабушкиВидео

10:50

В разведке раскрыли детали удара ВСУ американскими Javelin на ДонбассеВидео

10:45

Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьВидео

10:34

"Когда вакцинируем 60%": Ляшко назвал сроки запуска третьей прививки от COVID-19Видео

10:24

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

10:20

600 лет лежала в земле: британка нашла крошечную золотую БиблиюВидео

10:19

Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт

Реклама
10:18

Киев переходит в "оранжевую" зону: Кличко назвал главное условие выхода из локдаунаВидео

10:10

Астролог рассказала, каким для Украины будет 2022 год и бояться ли вторжения РоссииВидео

09:29

"Взял 4 тысячи долларов": в Одессе новый полицейский начальник попался на взятке в первый день работы

09:29

Полномасштабное вторжение РФ в Украину: во Франции пригрозили Кремлю последствиямиВидео

09:28

Куча противопоказаний и жуткий состав: от популярного плавленого сырка Дружба осталось лишь названиеВидео

09:27

Украинским пенсионерам грозит лишение выплат: что происходит и кому не повезетВидео

09:15

Финансовый гороскоп на неделю 22-28 ноября: Близнецам – потери, Скорпионам – удивительное везениеВидео

08:45

Гороскоп на сегодня 22 ноября 2021: Скорпионам – подарок судьбы, Рыбам - грустьВидео

08:29

В Минздраве назвали области, которые первыми выведут из "красной" зоны карантинаВидео

08:18

Коронавирус в Украине 22 ноября: число выявленных COVID-больных упало до семи тысячВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять