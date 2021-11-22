Удары с флангов и с воздуха: в разведке США раскрыли план агрессии РФ против Украины

Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Facebook/mod.mil.rus

Россия рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации.

Об этом рассказал информированный источник, знакомый с данными разведки США, которыми американцы поделились с европейскими союзниками, пишет Bloomberg.

В США полагают, что Путин может планировать вторжение в начале 2022 года. Американские разведчики также располагают соответствующими картами планируемой операции.

Сценарий атаки РФ: данные разведки США

Наступление одновременно с оккупированного Крыма, через российскую границу и с территории Беларуси силами около 100 батальонных тактических групп, общей численностью до 100 тысяч человек, с расчетом на захват значительной территории и последующую продолжительную оккупацию.

Именно с этим связан призыв резервистов, который идет в РФ, утверждает источник.

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Половина этих сил уже на позициях и что вторжение планируется поддерживать авиацией.

Цель России - удерживать территорию, когда туда уже зайдут основные силы.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что действия белорусского режима Александра Лукашенко с нелегалами на границе Польши отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.

"Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной", - подчеркнул он.

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