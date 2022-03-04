"Будете шастать по блокпостам, вас будут убивать на месте": Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖ

Алексей Данилов / УНИАН

Территориальная оборона 4 марта задержала депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича во время его попытки сфотографировать военный батальон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил другим депутатам той же партии - ликвидацией, если они хотя бы приблизятся к блок-постам.

"Хотел бы отдельно сказать некоторым депутатам ОПЗЖ. Если вы будете шляться нашими блок-постами, то вас будут убивать на месте. Вам там нечего делать. Это вы привели сюда российского агрессора", - заявил секретарь СНБО.

Отметим, сообщалось, что солдаты ВСУ задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

При этом охрана Шуфрича оказала вооруженное сопротивление при задержании.

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