"Будете шастать по блокпостам, вас будут убивать на месте": Данилов пригрозил депутатам ОПЗЖ

Данилов заявил о ликвидации на месте, если депутаты хотя бы приблизятся к блок-постам.
Территориальная оборона 4 марта задержала депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича во время его попытки сфотографировать военный батальон.
Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил другим депутатам той же партии - ликвидацией, если они хотя бы приблизятся к блок-постам.
"Хотел бы отдельно сказать некоторым депутатам ОПЗЖ. Если вы будете шляться нашими блок-постами, то вас будут убивать на месте. Вам там нечего делать. Это вы привели сюда российского агрессора", - заявил секретарь СНБО.
Отметим, сообщалось, что солдаты ВСУ задержали нардепа от пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.
При этом охрана Шуфрича оказала вооруженное сопротивление при задержании.
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Автор: Маша Тупченко