Будут бомбить: Арестович предупредил о "жаркой" ночи

Алексей Арестович / УНИАН

Советника Офиса президента Алексея Арестович заявил, что Россия может продолжить наносить ракетные удары по территории Украины в ночь с 10 на 11 октября.

В эфире Фейгин Live Арестович сказал, что вероятно, атаки будут направлены на энергетическую инфраструктуру.

"Сегодня ночью возможно продолжение. Будут "Калибрами" работать по Украине. Будут работать по энергетической инфраструктуре. Скорее всего, потому что это "нормальный" второй этап. Доразведали цели, которые смогли поразить, захотят и дальше (наносить удары - ред.)", - заявил Арестович.

Ракетная атака на Украину

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

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