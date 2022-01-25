Будут исключать: за продажу рефератов и курсовых студентов ждет ответственность

Студентам, занимающимся продажами академических работ, грозит отчисление.
Верховная Рада во вторник, 25 января, в первом чтении приняла изменения к Закону "Об образовании". Правки устанавливают ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других работ.
В законопроекте, опубликованном на сайте парламента, говорится о том, что за передачу академического произведения третьему лицу для того, чтобы это лицо дальше могло выдавать себя за автора работы, будет установлена ответственность.
В частности,
- повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т. п.);
- повторное прохождение образовательной программы;
- лишение стипендии;лишение льгот по оплате обучения;
- отчисления из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование.
Также добавим, что данный законопроект был зарегистрирован еще в мае прошлого года. Сегодня его поддержали 250 депутатов.
Напомним, также 25 января Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона №6287. Документом предусматривается субсидировать аренду украинским книжным магазинам и дарить сертификаты на книги несовершеннолетним.
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