Будут исключать: за продажу рефератов и курсовых студентов ждет ответственность

Студентов ждет ответственность за продажу курсовых / ua.depositphotos.com

Верховная Рада во вторник, 25 января, в первом чтении приняла изменения к Закону "Об образовании". Правки устанавливают ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других работ.

В законопроекте, опубликованном на сайте парламента, говорится о том, что за передачу академического произведения третьему лицу для того, чтобы это лицо дальше могло выдавать себя за автора работы, будет установлена ответственность.

В частности,

повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т. п.);

повторное прохождение образовательной программы;

лишение стипендии;лишение льгот по оплате обучения;

отчисления из учебного заведения, за исключением тех, кто получает общее среднее образование.

Также добавим, что данный законопроект был зарегистрирован еще в мае прошлого года. Сегодня его поддержали 250 депутатов.

Напомним, также 25 января Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона №6287. Документом предусматривается субсидировать аренду украинским книжным магазинам и дарить сертификаты на книги несовершеннолетним.

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