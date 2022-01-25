Украинский парламент принял законопроект, который позволит дарить книги с самого рождения

В 1991 году в Украине было 3600 книжных магазинов, а сейчас - 200.
Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона №6287. Документом предусматривается субсидировать аренду украинским книжным магазинам и дарить сертификаты на книги несовершеннолетним.
"За" законопроект проголосовали 278 народных депутатов.
Если он вступит в силу, то будет касаться только точек продаж книг на украинском языке, языках ЕС и языках коренных народов Украины с использованием кассовых аппаратов (РРО) в книжных магазинах.
Сумма субсидии не должна будет превышать стоимость аренды и не сможет быть больше 20% дохода, полученного по продаже книг в данном магазине.
Субсидия будет начисляться каждый квартал начиная с 2023 года. Для ее получения следует обратиться в Украинский институт книги.
Сертификат на покупку книг несовершеннолетним покупателям будет составлять треть прожиточного минимума (0,3 ПМ). Их также планируют ввести к началу 2023 года в сумме 2684 гривны. То есть, на одну книгу можно будет получить 805,2 грн.
Предполагается, что сумма расходов из бюджета в 2023 году составит от 52 до 86 млн. грн. На сертификаты будет уходить около 470-480 млн грн ежегодно.
Между тем, нардеп от партии Слуга народа Никита Потураев отметил, что в 1991 году в Украине было 3600 книжных магазинов, а сейчас - 200.
Напомним, в Ровенской области в селе Студянка Дубенского района местная библиотекарь купила для детей на "ковидную" тысячу.
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