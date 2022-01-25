Потасовки в Киеве: ФОПы пытались штурмовать Верховную Раду, идут столкновения полиции и активистов

В Киеве 25 января протестуют ФОПы, которые требуют отмены закона о кассовых аппаратах / Reuters

В Киеве продолжаются протесты предпринимателей, которые выступают против вступившего в силу закона об обязательном использовании кассовых аппаратов (регистраторов расчетных операций) в своей предпринимательской деятельности. В ходе протестов они отправились на Банковую, однако входы к зданию Офиса президента перекрыли. После этого они вернулись к Верховной Раде, возле которой произошли потасовки участников протеста с полицией.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, участники протеста во время акции отправились из-под здания Рады на Банковую, однако входы к Офису президента перекрыли правоохранители. После этого они вернулись к зданию парламента.

Там предприниматели пытались осуществить прорыв к Раде, однако их остановили полицейские. Входы в здание парламента закрыли.

Отмечается, что активная фаза потасовок шла 25 минут. Стычки активистов и правоохранителей продолжаются.

Задержали 20 участников протеста. Перед этим их обыскивали.

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