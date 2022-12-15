Будут новые отключения: Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭК

Предприятие было полностью отключено от энергосистемы. Его остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе.

Отключения света / УНИАН

Российские оккупанты нанесли массированный удар по энергетическому объекту ДТЭК 15 декабря.

Как сообщает ДТЭК в Telegram, из-за атаки его отключили.

"Сегодня, 15 декабря, враг совершил очередной массированный обстрел энергетического предприятия ДТЭК Энерго. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование", - отмечают в компании.

Там детализируют, что предприятие было полностью отключено от энергосистемы. Его остановка привела к ограничениям теплоснабжения в регионе.

В ДТЭК добавляют, что энергетики уже приступили к восстановлению.

При этом компания не уточняют, в каком именно регионе произошел обстрел.

Отключение света в Украине

Журналисты издания Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Кроме того, гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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