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"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории России

8 января 2023, 15:31
По словам Олега Жданова, вхождение нашей пехоты на территорию России маловероятно.
Жданов, ВСУ
Жданов / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Главред

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду ответил на вопрос, возможен ли в 2023 году перенос боевых действий на территорию России.

По словам военного эксперта, боев на территории РФ не будет, но приграничные территории будут в зоне огневого поражения.

"Думаю, что боевых действий в России не будет, но огневое воздействие на всю глубину досягаемости наших огневых средств вполне возможно. Это придется делать: когда мы будем выходить на государственную границу, столкнемся с проблемой российских резервов, и для ее решения нам нужно будет огневое поражение этих резервов в глубине обороны противника, то есть на российской территории.

Поэтому приграничные территории России на глубину 100 км, а, может быть, и 300 км (думаю, нам все-таки дадут оперативно-тактические ракеты дальностью 300-500 км) будут в зоне огневого поражения", - сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

По его словам, вхождение нашей пехоты на территорию России маловероятно.

"Может быть, у нас будет целая армия дронов и беспилотников, которые будут поражать вражеские цели на глубине 700 км на территории РФ. Нашлись же добрые люди, которые ударили по Энгельсу... Это неизбежно. Однако вхождение нашей пехоты на территорию России маловероятно. Скорее всего, мы остановимся у пограничного столба, но огневое воздействие будем осуществлять на всю дальность досягаемости", - добавил Жданов.

Ранее Олег Жданов заявил, что Украина может освободить Крым только в случае реализации двух сценариев. Первый предполагает отстранение главы Кремля Владимира Путина от власти и вывод российских оккупационных войск из полуострова.

Второй – возвращение Крымского полуострова путем проведения там военной операции ВСУ.

Также Жданов рассказал, что 2023 год для Украины станет годом контрнаступательных действий – от операций на отдельных участках фронта и до масштабных контрнаступательных операций на одном или нескольких оперативных направлениях.

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