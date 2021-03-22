Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям

Протестующие предприниматели перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина.
В понедельник, 22 марта, в центре Киева патрульная полиция приняла решение об ограничении движения транспорта в связи с массовой акцией протеста предпринимателей, которые протестуют в связи с новыми карантинными ограничениями
Отмечается, что акция протеста ФОПов вынудила полицейских ограничить движение по улице Грушевского в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.
"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений", - говорится в сообщении.
При этом протестующие предприниматели уже перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина и требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, говорится в сообщении Telegram-канала Pavlovsky News.
Митингующие перекрыли проезд по улице Грушевского и пропускают только общественный транспорт.
В свою очередь лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, озвучивает требования протестующих.
Также Доротич призвал участников акции, требовать встречи с премьер-министром. После этого будет открытый микрофон. Каждый желающий может выступить, добавляет Strana.ua.
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Протесты ФОПов – главные требования:
- 19 марта в Киеве взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям.
- Как заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей.
- Он потребовал от руководства КГГА пересмотреть решение о введении в Киеве жесткого локдауна.
- Он добавил, что право на труд и предпринимательство гарантированы Конституцией Украины и анонсировал всеукраинский пикет на понедельник, 22 марта.