Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям

Акция протеста ФОПов / УНИАН

В понедельник, 22 марта, в центре Киева патрульная полиция приняла решение об ограничении движения транспорта в связи с массовой акцией протеста предпринимателей, которые протестуют в связи с новыми карантинными ограничениями

Отмечается, что акция протеста ФОПов вынудила полицейских ограничить движение по улице Грушевского в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.

"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений", - говорится в сообщении.

При этом протестующие предприниматели уже перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина и требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, говорится в сообщении Telegram-канала Pavlovsky News.

Митингующие перекрыли проезд по улице Грушевского и пропускают только общественный транспорт.

В свою очередь лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, озвучивает требования протестующих.

Также Доротич призвал участников акции, требовать встречи с премьер-министром. После этого будет открытый микрофон. Каждый желающий может выступить, добавляет Strana.ua.

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Протесты ФОПов – главные требования: