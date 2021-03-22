УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям

22 марта 2021, 13:29
Прослушать новость
Остановить

Протестующие предприниматели перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина.

ФОП
Акция протеста ФОПов / УНИАН

В понедельник, 22 марта, в центре Киева патрульная полиция приняла решение об ограничении движения транспорта в связи с массовой акцией протеста предпринимателей, которые протестуют в связи с новыми карантинными ограничениями

Отмечается, что акция протеста ФОПов вынудила полицейских ограничить движение по улице Грушевского в обоих направлениях, сообщается в Telegram-канале Патрульная полиция Киева.

"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт - без ограничений", - говорится в сообщении.

При этом протестующие предприниматели уже перекрыли проезд по улице Грушевского у здания Кабмина и требуют встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, говорится в сообщении Telegram-канала Pavlovsky News.

Митингующие перекрыли проезд по улице Грушевского и пропускают только общественный транспорт.

В свою очередь лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, озвучивает требования протестующих.

Также Доротич призвал участников акции, требовать встречи с премьер-министром. После этого будет открытый микрофон. Каждый желающий может выступить, добавляет Strana.ua.

Читайте такжеВ Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине

Протесты ФОПов – главные требования:

  • 19 марта в Киеве взбунтовавшиеся против локдауна ФОПы поставили жесткое условие властям.
  • Как заявил лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, ужесточение карантина является "выстрелом в голову" для предпринимателей.
  • Он потребовал от руководства КГГА пересмотреть решение о введении в Киеве жесткого локдауна.
  • Он добавил, что право на труд и предпринимательство гарантированы Конституцией Украины и анонсировал всеукраинский пикет на понедельник, 22 марта.
новости Киева Кабмин социальные бунты ФОП карантин новости
Сейчас вы просматриваете новость «Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку СтерненкоУ Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко Перевод часов в Украине 2021 отменили или нет: для кого остается летнее времяПеревод часов в Украине 2021 отменили или нет: для кого остается летнее время "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсменуМама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену

Последние новости

14:53
У СБУ и налоговой милиции заберут полномочия по экономпреступлениям
14:50
Какие брови сейчас в моде и как их сделать Видео
14:44
Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию протеста у Офсиа Зеленского Видео
14:41
Перевод часов в Украине 2021 отменили или нет: для кого остается летнее время Видео
14:36
Выстрел в ногу: чем опасны ссоры Украины с Китаем и Германией
Реклама
14:35
Команда Opera объявила о крупном ребрендинге браузера: что нового
14:21
Украинцам намекнули на повышение тарифов на воду и назвали причину Видео
14:01
Транспорт в красной зоне: Кабмин переложил ответственность на регионы Видео
13:57
Гороскоп для всех на 23 марта: денежная пруха, новое покровительство и лузер дня Видео
13:48
Украину атаковал необычный коронавирус-мутант - ученые Видео
13:46
Сумская призналась, просила ли она Винника помочь мужу на шоу Голос Видео
13:45
Мобильный бизнес LG всё – компания сворачивает производство смартфонов Видео
13:29
Бунтующие ФОПы "осадили" Кабмин и выдвинули жесткое требование властям Видео
13:14
Надежда Мейхер решила бросить шоу Голос країни Видео
12:59
Локдаун во Львове из-за коронавируса продлили Видео
12:53
Шмыгаль объяснил, почему согласен с Байденом в том, что Путин – убийца Видео
12:39
Разработчики Resident Evil 8 опубликовали системные требования хоррора Видео
12:34
Витамин F: что это и в чем его польза Видео
12:25
В РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили США Видео
12:21
Участница Холостяка взбудоражила Сеть признанием после первого поцелуя Видео
Реклама
12:11
Смертельное ДТП с украинцами в Польше: полиция раскрыла важные детали Фото Видео
12:10
Facebook представила браслет для "чтения мыслей" Видео
12:05
У Путина прокомментировали возможность отключения России от SWIFT
11:57
Врач рассказала, почему нельзя есть помидоры в Великий пост Видео
11:49
Путин объявил грандиозный дерибан Крыма мнение
11:23
Евросоюз нанес новый удар по России и Китаю Видео
11:22
Дима Монатик создал дуэт из участников шоу Голос Видео
11:11
Обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca Видео
10:57
Красная зона карантина "разбухла": добавилась Сумская область Видео
10:39
Российский телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус
10:34
Локдаун по всей Украине: в НАН объяснили, чем опасен нынешний коронавирус Видео
10:33
Украинцев предупредили о новом способе мошенничества в условиях пандемии
10:21
В Киеве бунтуют ФОПы, но под Офис президента идти отказались Видео
10:14
Дочь Поляковой Маша похвасталась фигурой на недетском фото
10:08
Зеленый чай или кофе: что лучше для здоровья Видео
09:59
Врач предупредил о критической ситуации с COVID-19: система здравоохранения уже трещит Видео
09:54
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
09:39
Украина превращается в страну победившей анархии мнение
09:35
Степанов объявил о старте второго этапа вакцинации от коронавируса Видео
08:59
Новое смертельное ДТП с украинцами в Польше: появились подробности Видео
Реклама
08:43
За воду для Крыма Россия продолжит шантажировать Украину вторжением мнение
08:24
Во Львове крышка люка вылетела из-под колес авто и убила ребенка
08:10
Число жертв COVID-19 в Украине пересекло "красную линию" Видео
07:56
В Евросоюзе заявили, что им российская вакцина от COVID-19 не нужна Видео
07:46
Лавров нашел способ снизить риск санкций для России Видео
07:43
Запад даст добро на достройку СП-2, но при одном условии – журналист Видео
07:15
Журналист объяснил, как и за что Байден жестко накажет Путина Видео
07:05
Премьер Словакии согласился на отставку из-за скандала с вакциной Спутник V Видео
06:56
В ожидании "звонка от бога": как Украина рассорилась со всеми партнерами и чем это грозит мнение
06:39
Завершение строительства Северного потока-2 усилит российскую агрессию - Шмыгаль
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять