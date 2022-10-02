"Буряты разлетелись": на Луганщине "бавовна" - прогремел мощный взрыв

На Луганщине прогремел мощный взрыв / Фото УНИАН

В районе Сватово Луганской области в воскресенье в результате мощного взрыва были уничтожены оккупанты из Бурятии.

"Бавовна" произошла в Нижней Дуванке, рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegam.

"Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватово буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова курили не там, где надо, или там, где надо. Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных", - подчеркнул он.

Глава Луганской ОВА уточнил, что на деоккупированных бойцами ВСУ территориях обнаружили очень большое количество погибших россиян. Возможно, там были размещены заградительные отряды, чтобы не дать солдатам отступать.

"На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что да, бои шли, бои мощные, но иногда такое ощущение, что, возможно, даже работали какие-то заградотряды", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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