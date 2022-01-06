Бустерная доза для украинцев: в Минздраве и Минцифры уточнили важные нюансы

Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины / Фото Reuters

Украина вводит бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех граждан, получивших первые две дозы COVID-вакцины.

В министерстве здравоохранения сообщили, что будут прививать людей как обычно – можно записаться на конкретное время через сайт Helsi, так и отстояв живую очередь. Вакцинировать бустерную дозу начнут уже с 8 января, пишет УП.

Что касается сертификата в "Дії", то пока неизвестно, что будет отображаться после бустерной дозы Pfizer или Moderna на привитых Coronavac. Как рассказали в Минцифре, информация появится позже.

Бустерная доза вакцины

Приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они привились Виктор Ляшко подписал 6 января.

Читайте такжеКузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойОн отметил, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и улучшить защиту, в том числе и от нового штамма коронавируса Омикрон.

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Лучшее время для введения бустера – от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19, отмечает глава Минздрава.

"Для бустерной дозы предпочтение будут оказывать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакцины Pfizer", – написал министр.

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