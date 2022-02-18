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Бутусов ударил Шуфрича в студии у Савика Шустера: полное видео

18 февраля 2022, 23:49

Драку пытались разнять другие политики, присутствующие на программе.

Бутусов набросился на Шуфрича / Скриншот

Украинский журналист Юрий Бутусов подрался с политиком Нестором Шуфричем в прямом эфире. Их пытались разнять другие политики, присутствующие на программе.

Драка с Шуфричем состоялась в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера. Вячеслав Бутусов начал бить Нестора Шуфрича из-за слов о том, что в Украине живут люди, которые говорят на украинском, венгерском и на русском языках.

Мужчины в сражении друг с другом упали на пол.

Напомним, во время пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского произошла словесная перепалка между главой государства и Юрием Бутусовым. Зеленский сказал, что Бутусов в свое время давал консультации по вопросам Министерства обороны, однако не получил должности и "обиделся". Также президент обвинил Бутусова в сливе информации о спецоперации с ЧВК Вагнер и публикации удара ВСУ по боевикам на Донбассе с беспилотников Bayraktar.

Позже в ГБР открыли уголовное дело по факту публикации Бутусовым на своей странице в Facebook видео, где он стреляет из гаубицы. Следователи ГБР проверят законность действий Юрия Бутусова. В Минобороны отреагировали на это событие и начали проверку относительно возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием.

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