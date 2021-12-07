Был на улице без паспорта: львовский суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн

Суд признал мужчину виновным / pixabay

Во Львове суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн за то, что во время карантина о был на улице без паспорта.

Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на постановление Галицкого районного суда Львова, мужчина 3 ноября в 13:00 на проспекте Черновола был без документов, удостоверяющих его личность.

"В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности свою вину в совершенном не признало. Сообщил суду, что получил консультацию в телефонном режиме о том, что документы ему не нужны, следовательно и не носил их. Производство по делу просил закрыть в связи в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - сказано в судебном постановлении.

В связи с этим, суд признал его виновным по ст. 44-3 КУоАП и оштрафовал на 17 тыс. грн.

Читайте такжеВ Минздраве назвали дату введения бустерной прививкиНапомним, с 7 декабря Киев и восемь областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

Что запрещено в "желтой" зоне карантина

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

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