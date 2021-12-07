Был на улице без паспорта: львовский суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн

Мужчина своей вины не признал.
Во Львове суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн за то, что во время карантина о был на улице без паспорта.
Как сообщает ТСН.ua со ссылкой на постановление Галицкого районного суда Львова, мужчина 3 ноября в 13:00 на проспекте Черновола был без документов, удостоверяющих его личность.
"В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности свою вину в совершенном не признало. Сообщил суду, что получил консультацию в телефонном режиме о том, что документы ему не нужны, следовательно и не носил их. Производство по делу просил закрыть в связи в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - сказано в судебном постановлении.
В связи с этим, суд признал его виновным по ст. 44-3 КУоАП и оштрафовал на 17 тыс. грн.
Читайте такжеВ Минздраве назвали дату введения бустерной прививкиНапомним, с 7 декабря Киев и восемь областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.
Что запрещено в "желтой" зоне карантина
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Читайте также:
- Суд не смог оштрафовать Зеленского за поход в кафе на карантине: в чем причина
- Нарушение карантина в Хмельницком: суд оштрафовал спутников Зеленского
- Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина
- Подколол суд: днепрянин "закрыл" местный апелляционный суд на карантин