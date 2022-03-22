Был в носках и трусах ВСУ: украинские защитники взяли в плен подполковника армии РФ

Российский подполковник Александр Кошель взят в плен в Украине / Фото facebook.com/128brigade

Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во время боевой схватки взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии - подполковника Александра Кошеля.

После того как Кошель попал в плен, оккупанты бросили значительные силы, чтобы его освободить. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар, сообщается на странице бригады в Facebook. К счастью, в результате вражеского удара пострадавших нет.

Пленного российского подполковника доставили в безопасное место в тылу.

"Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками "Вооруженные Силы Украины". Красочное доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья хваленой "второй армии мира", - говорится в сообщении.

Данные военнопленного:

Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г. Владикавказ в республике Северная Осетия – Алания.

facebook.com/128brigade

facebook.com/128brigade

"Отчаянные попытки врага освободить пленника понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ Михаилом Зуско, которому лично делал ежедневные доклады", — говорится в сообщении.

58-я армия РФ пыталась продвинуться вглубь территории Украины на Николаевском направлении и полторы недели назад была разбита Вооруженными Силами Украины.

"После этого Зусько неформально „окрестили" самым бездарным российским генералом", — отметили бойцы.

В настоящее время пленник Кошель дает показания контрразведчикам.

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Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного подполковника оккупационной армии РФ - командира 171-го десантно-штурмового батальона (с дислокацией в Феодосии) гвардии подполковника Алексея Шаршавова.

Российский офицер ориентировочно был ликвидирован в период между 7 и 9 марта 2022 года.

Напомним, Вооруженные силы Украины сбили российского летчика, направлявшегося бомбить Харьков. Выяснилось, что все его родственники проживают в Запорожье. Украинским военным удалось сбить весь экипаж.

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