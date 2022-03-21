Груз 200 для Феодосии: ликвидирован подполковник - командир штурмового батальона оккупантов

Алексей Шаршавов

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще одного подполковника оккупационной армии РФ.

Об уничтожении командира 171-й десантно-штурмового батальона (с дислокацией в Феодосии) гвардии подполковника Алексея Шаршавого рассказал блогер Necro Mancer со ссылкой на сообщения в пабликах ВДВ РФ в соцсетях.

Подчеркивается, что российский офицер ориентировочно был ликвидирован в период между 7 и 9 марта 2022 года.

"7-9 марта 2022 года погиб командир 171 ОДШБ гвардии подполковник Шаршавов Алексей Васильевич", - пишут в российском сегменте соцсетей.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

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"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.

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