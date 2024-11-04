Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Российские оккупанты будут пытаться постепенно оккупировать всю территорию Запорожской области, как РФ уже вписала в свою конституцию, указывает аналитик.

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Стала известна цель наступления РФ в 2025 году / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

Кратко:

РФ планирует открытие Ореховского направления фронта в 2025 году

Цель врага заключается в оккупации Запорожской области

Некоторые эксперты указывают, что одной из целей российских военных является отодвинуть украинские силы подальше от Запорожской АЭС, чтобы использовать это как аргумент в будущих переговорах. Однако, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия не планирует вести переговоры. Ее основной целью остается захват территорий и дальнейшее продвижение. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Как отмечает Коваленко, россияне действуют на основе тактических возможностей, то есть там, где для них самые благоприятные условия и где можно использовать ограниченный ресурс.

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По его словам, оккупанты концентрируются на определенных направлениях, чтобы создать охват с разных сторон, пытаясь блокировать отдельные населенные пункты или целые области.

"Я не вижу, что они сейчас переживают о Запорожской АЭС. Их основная цель - это открытие в перспективе, в 2025 году, Ореховского направления и на Гуляйполе. И именно этим они будут заниматься в рамках выполнения этой задачи, то есть возвращением территорий под свой контроль", - указывает аналитик.

Коваленко отметил, что в ближайшее время можно будет увидеть постепенные попытки России осуществить поэтапное поглощение Запорожской области, которую Москва уже включила в свою конституцию как территорию России.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Бои на Запорожском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные силы на Временском направлении готовятся к наступлению на бронетехнике, планируя атаку штурмовыми группами пехоты с огневой поддержкой. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По данным ветерана российско-украинской войны, майора запаса НГУ Алексея Гетьмана, российское военно-политическое командование, вероятно, планирует масштабное наступление на Запорожском направлении.

Как отмечает The Economist, ссылаясь на украинского чиновника, после успехов в Донецкой области российские оккупанты могут попытаться захватить Запорожье.

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