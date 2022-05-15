УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Целые сутки к Попасной шла колонна техники РФ: оккупанты хотят взять в кольцо ВСУ на Луганщине

15 мая 2022, 13:18

Оккупанты каждый день подтягивают технику в направлении Попасной. На днях шла колонна из примерно более 2,5 тысяч единиц вражеской техники.

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай рассказал, что сейчас происходит на Луганщине / Фото УНИАН, Суспільне

Россия бросает все силы на Луганское направление и пытается взять регион в кольцо. На данный момент оккупанты хотят захватить дорогу Лисичанск - Бахмут, чтобы взять в окружение защитников Украины в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, идут бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Есть скопление российской техники возле Попасной.

"Орки не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватив дорогу Лисичанск - Бахмут, тем самым взять в кружение наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты каждый день подтягивают технику в направлении Попасной.

"Буквально пару дней назад целые сутки шла колонна вражеской техники. Насчитали примерно более 2,5 тысяч единиц техники. Это грузовики с личным составом, танки, самоходные установки, БТР, БММ. Готовятся они очень серьёзно", - сказал глава Луганской ОВА.

По его словам, планы РФ постоянно меняются - они подстраивают их под текущую ситуацию, мол, так и было задумано. У путинской армии не получилось захватить Киев, Луганск, Харьков, Сумы. Донецкую область им тоже не взять, считает Гайдай.

"Донецкую область они никак не возьмут (…) Все силы будут брошены именно для того, чтобы захватить несколько городов Луганской области, которые подконтрольны Украине", - сказал он.

Гайдай также добавил, что российские военные отказываются воевать в Белогоровке.

"Не сильно мотивирует картина, когда подходишь к линии переправы, а она вся разбита, вся обстреляна, валяются трупы, орут раненые, которых они не забирают. И валяется около ста единиц техники (…) разорванный танк с оторванной башней, разбитые БТРы. Мотивация слишком грустная", - отметил глава Луганской ОВА.

Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец

На Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери. Оккупанты потеряли за четыре дня более 70 единиц техники.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Другие новости:

viber
война в Украине Попасная Северодонецк Лисичанск война на Донбассе Сергей Гайдай новости Украины новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Популярное
Под Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явленияПод Киевом пронесся огромный смерч: появилось видео природного явления Женские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимоЖенские джинсы 2022: шесть моделей, без которых лето будет немыслимо Как избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способыКак избавиться от плесени: 3 простые, но проверенные способы "Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение"Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение Астролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войнеАстролог назвала дату, когда Украина объявит о победе в войне
Поддержите Главред

Последние новости

13:18

Целые сутки к Попасной шла колонна техники РФ: оккупанты хотят взять в кольцо ВСУ на Луганщине

13:10

"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022

13:04

"Ждут, когда Путину все надоест": русские подтвердили использование запрещенного оружия против украинцев

13:00

Гороскоп на завтра 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

12:39

"Не будем продолжать наши страдания": Кулеба рассказал о рисках переговоров и "пауз" в войне

Реклама
12:35

Война в Украине постепенно превращается в катастрофу для Россиимнение

12:29

День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники  месяца

12:19

Украина может победить Россию в 2022 году: у Зеленского назвали важное условие

12:16

"Бьет глубоко и больно": Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на песню StefaniaВидео

12:11

"Жестокое вторжение России теряет темпы": замгенсека НАТО пояснил, как Украина выиграет войну

11:44

РФ потеряла в "новой Чернобаевке" 1,5 тысячи вояк – росблогеры запустили волну критики Шойгу и КоВидео

11:41

В Сети появилась возможная запись последнего разговора оккупантов с крейсера МоскваВидео

11:34

В Украине находится 2500 "кадыровцев": разведка рассказала о потерях TikTok-войск за время войны

11:24

Из-за войны в Украине мир ждет продовольственный кризис масштабов Первой мировоймнение

11:13

"Надо спасать Россию от украинского наступления": у пропагандистов Кремля резко сменилась риторика

11:10

Во Львовской области прогремела серия взрывов: РФ запустила 4 ракеты, разрушен военный объект

11:09

ВСУ безжалостно разгромили позиции оккупантов: уничтожили технику и более полусотни военных РФ

10:43

"Kalush, как вы и просили": Россия авиабомбами "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022Видео

10:38

Путин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки БританииВидео

10:37

Мы наблюдаем закат мира Путина: Арестович предрек россиянам незавидную судьбуВидео

Реклама
10:24

"Он знал!": Зеленский в "панамке Калуша" вызвал фурор в сети

10:20

Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022Видео

10:00

Существует риск военной и экономической катастрофы: почему Украине важно отбить остров ЗмеиныйВидео

09:51

Армия РФ потеряла треть боевых сил и не сможет наступать в течение 30 дней – разведка БританииВидео

09:22

"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022Видео

09:14

Кормить людоеда опасно, или Как Германия и Франция заигрывают с Путиныммнение

09:11

Защитники Украины показали, как бьют оккупантов британскими ракетами Brimstone

08:38

Отказников - в тюрьму, а "двухсотых" сжигают в курятнике: у оккупантов началась паника на ЗапорожьеВидео

08:24

Лунное затмение 16 мая 2022: Ракам - радость, Стрельцам - вещий сон, Рыбам - переезд навсегда,Видео

08:22

Гороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

08:11

Kalush Orchestra не дисквалифицируют на Евровидении 2022 за призыв спасти защитников МариуполяВидео

08:02

"Жители Донбасса для России расходный материал": жены оккупантов из "ЛНР" штурмуют военкоматыВидео

06:39

Оккупанты отказались от Харькова, но город должен быть "крепостью" - Жданов

06:28

Борьба за власть в Кремле: почему война в Украине может стать более кровавоймнение

05:20

Поражение России и свержение Путина: бывший депутат Госдумы назвал условие смены власти в КремлеВидео

04:50

За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеВидео

04:42

"Большая беда нашей страны": лидер Kalush Orchestra сделал заявление после победы на ЕвровиденииВидео

04:21

Как избавиться от моли в шкафах: эффективные способы

04:20

Украина триумфально выиграла Евровидение 2022: реакция мировых лидеровВидео

04:12

Евровидение-2022: о чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra принесли Украине победу

Реклама
03:51

Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022Видео

03:37

"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе

03:07

Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака

03:00

"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022Видео

02:35

Когда закончится война и что будет с Путиным: астролог поделилась пророчествомВидео

02:27

"Евровидение будет принимать украинский Мариуполь": Зеленский о победе Kalush OrchestraВидео

02:02

Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страныВидео

02:01

Украина победила в Евровидении-2022 - триумф Kalush Orchestra

02:01

Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

01:31

Капитуляции РФ не будет: аналитики рассказали, каким будет крах Кремля в войне в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять