Целые сутки к Попасной шла колонна техники РФ: оккупанты хотят взять в кольцо ВСУ на Луганщине

Сергей Гайдай рассказал, что сейчас происходит на Луганщине / Фото УНИАН, Суспільне

Россия бросает все силы на Луганское направление и пытается взять регион в кольцо. На данный момент оккупанты хотят захватить дорогу Лисичанск - Бахмут, чтобы взять в окружение защитников Украины в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, идут бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Есть скопление российской техники возле Попасной.

"Орки не отказались от идеи отрезать Луганщину, захватив дорогу Лисичанск - Бахмут, тем самым взять в кружение наши войска в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске", - рассказал он.

По словам Гайдая, оккупанты каждый день подтягивают технику в направлении Попасной.

"Буквально пару дней назад целые сутки шла колонна вражеской техники. Насчитали примерно более 2,5 тысяч единиц техники. Это грузовики с личным составом, танки, самоходные установки, БТР, БММ. Готовятся они очень серьёзно", - сказал глава Луганской ОВА.

По его словам, планы РФ постоянно меняются - они подстраивают их под текущую ситуацию, мол, так и было задумано. У путинской армии не получилось захватить Киев, Луганск, Харьков, Сумы. Донецкую область им тоже не взять, считает Гайдай.

"Донецкую область они никак не возьмут (…) Все силы будут брошены именно для того, чтобы захватить несколько городов Луганской области, которые подконтрольны Украине", - сказал он.

Гайдай также добавил, что российские военные отказываются воевать в Белогоровке.

"Не сильно мотивирует картина, когда подходишь к линии переправы, а она вся разбита, вся обстреляна, валяются трупы, орут раненые, которых они не забирают. И валяется около ста единиц техники (…) разорванный танк с оторванной башней, разбитые БТРы. Мотивация слишком грустная", - отметил глава Луганской ОВА.

Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец

На Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери. Оккупанты потеряли за четыре дня более 70 единиц техники.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

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