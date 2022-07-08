Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в Украине

Цены на топливо в Украине / pixabay

Все сети АЗС в течение недели скорректировали стоимость голубого топлива в сторону уменьшения. Так, средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л.

Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2 грн/л и 1 грн/л до 35,99 и 36,98 грн/л соответственно, передает Enkorr.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 3 грн/л до 36,95 грн/л, на станциях "Авиас" и других — на 1,99 грн/л до 37,92 грн/л.

Больше всего подешевел - на 5,5 грн/л — продукт в "Рур групп".

Там сейчас ресурс стоит 36,50 грн/л. В сети Socar автогаз подешевел на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. Столько же цена опустилась на станциях Rodnik.

Кроме того, на 0,3-4,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Почему цены на автогаз рухнули

Как отметили в "А-95", уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него. Напомним, с начала июня средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась более 20%, с 67 тыс. грн/т до 54 тыс. грн/т.

Цены на бензин и дизель

8 июля на украинских АЗС средние цены на бензин А-95 и дизельное топливо подскочили на несколько копеек.

Так, средняя цена бензина А-95 составляет 50,61 грн за литр (+0,08 коп.), а средняя цена дизтоплива – 56,44 (+0,04 коп.).

Стоимость бензина A-92 остается без изменений.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

Читайте также: