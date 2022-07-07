Цены на бензин рухнут: что будет с топливом в Украине

В июле население может забыть о дефиците топлива.
Цены на бензин в Украине в июле расти не будут. Кроме того, украинцы могут в течение месяца забыть о таком явлении, как дефицит горючего.
Как заявил экономический эксперт Алексей Лупоносов, не следует ожидать, что цены на топливо в Украине резко упадут, но постепенно будут снижаться.
"Они (цены на горючее - ред.) по крайней мере не будут больше, чем уже есть. Возможна определенная коррекция в сторону их понижения, но это будет в диапазоне 1-2 грн, это чисто психологический (фактор - ред). Это вызвано тем, что все же есть определенная инфляция в гривне, мы видим, что бюджет сегодня наполняется за счет западных субвенций, экономика не работает. Поэтому нельзя ожидать, что цены упадут. Но относительно логистики и того, что это горючее будет – я говорю оптимистично", – сказал эксперт, передают Факты.
Дефицита горючего не будет
Эксперт считает, что сегодня, благодаря тому, что были построены логистические маршруты, украинская военная техника не будет испытывать дефицита горючего.
"Две составляющие: первая - это рост мировых цен из-за агрессии Российской Федерации против Украины, из-за войны, и вторая составляющая - это то, что были найдены логистические маршруты, которые позволяют сегодня получать горючее, и уже нет той ценовой нагрузки на поставки горючего", - сказал Алексей Лупоносов.
Он добавил, что в июле население может забыть о дефиците топлива.
"В этом месяце (июле - ред) люди могут начинать забывать о дефиците горючего, могут начать забывать о его отпуске. В то же время цены, которые сегодня находятся на потолке, останутся такими же и даже могут быть уменьшены на 5-6%. Таков прогноз на этот месяц, если все будет хорошо", — сказал Лупоносов.
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Топливный кризис в Украине
Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.
В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.
18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.
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