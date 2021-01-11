Цены на газ в Украине снизят: в Кабмине назвали два варианта

Когда снизят цены на газ в Украине / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у правительства есть два варианта, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

По его словам, первый разработанный правительством подход, заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину".

"Временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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Также Шмыгаль рассказал о втором подходе уменьшения цены на газ.

"Второй подход предложила государственная компания Нафтогаз. Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ. Предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - добавил премьер.

Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа.

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Шмыгаль отметил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.

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