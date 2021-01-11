Цены на газ в Украине снизят: в Кабмине назвали два варианта

Премьер рассказал, как Кабмин планирует снижать тарифы на газ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у правительства есть два варианта, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.
По его словам, первый разработанный правительством подход, заключается в том, что формирование тарифов на газ будет происходить по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину".
"Временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.
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Также Шмыгаль рассказал о втором подходе уменьшения цены на газ.
"Второй подход предложила государственная компания Нафтогаз. Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ. Предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", - добавил премьер.
Также в Кабмине сформировали механизм для уменьшения цены на транспортировку газа.
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Шмыгаль отметил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг срочно проведет тщательную проверку газопоставщиков с самыми высокими тарифами на транспортировку газа.
Повышение тарифов на газ - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.