Цены на газ в Украине снова подняли

Нафтогаз повысил цены на газ для производителей тепла / УНИАН

​Цены на газ снова начали расти. Нафтогаз Украины обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии на декабрь.

"В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК Нафтогаз Украины поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)", - сообщает пресс-служба Нафтогаз Украины​.

Следует заметить, что по сравнению с ноябрем цена стала на 13,5% выше, чем в предыдущем месяце (5 375,37 грн).

Также в Нафтогазе отметили, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.​

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