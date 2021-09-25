Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость

В Украине прогнозируют повышение цен на растительное масло / УНИАН

В Украине складываются условия, которые могут способствовать новому повышению цен на подсолнечное масло.

Причиной роста цен на сырье для перерабатывающих предприятий стал дефицит подсолнечника нового урожая, сообщили в компании G.R. Agro.

В сообщении подчеркивается, что сложившаяся ситуация способна привести к еще большему подорожанию подсолнечного масла для потребителей.

В материале поясняется, что холодная весна стала причиной того, что в Украине сбор нового урожая подсолнечника начался позже обычного.

Кроме того, в ряде регионов неблагоприятная погода заставила аграриев приостановить на некоторое время уборочную кампанию.

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Все эти негативные факторы привели к дефициту подсолнечника для перерабатывающих предприятий, а соответственно и старту повышения цен, пояснили в компании.

Цены на сырье основных производителей масла в Украине:

тонна сырья стоит 18,3-18,7 тысяч гривен;

с учетом доставки цена – до 19,5 тысяч гривен.

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Уточняется, что переработчики пока не особо спешат скупать масличные, а фермеры часто пользуются услугой бесплатного хранения.

Стоимость подсолнечника продолжает расти из-за подорожания подсолнечного масла.

"Рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла", - добавили в G.R. Agro.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.