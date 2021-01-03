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Часть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясения

3 января 2021, 12:35

Землетрясение на Закарпатье произошло ночью, сообщили власти.

В одном из сел Закарпатья произошло землетрясение – Землетрясение новости
В одном из сел Закарпатья было землетрясение / bessarabiainform.com

В Украине в ночь на субботу, 2 января, произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Закарпатской области.

Землетрясение в Украине случилось в 00:08 в селе Барбово Мукачевского района, сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook, ссылаясь на сведения дежурного сейсмостанции Львов.

В ведомстве добавили, что центральная точка очага землетрясения (гипоцентр) находилась на глубине 3,7 километра.

По данным департамента, с населенных пунктов информация о землетрясении не поступала.

  • Напомним, в январе 2020 года в Закарпатской области случилось землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.
  • Подземные толчки ощутили жители Виноградова. Эпицентр землетрясения залегал на глубине шесть километров.
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