Часть Закарпатья мотнуло: раскрыт интересный факт об очаге землетрясения

Землетрясение на Закарпатье произошло ночью, сообщили власти.
В Украине в ночь на субботу, 2 января, произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Закарпатской области.
Землетрясение в Украине случилось в 00:08 в селе Барбово Мукачевского района, сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook, ссылаясь на сведения дежурного сейсмостанции Львов.
В ведомстве добавили, что центральная точка очага землетрясения (гипоцентр) находилась на глубине 3,7 километра.
По данным департамента, с населенных пунктов информация о землетрясении не поступала.
- Напомним, в январе 2020 года в Закарпатской области случилось землетрясение магнитудой 2,9 балла по шкале Рихтера.
- Подземные толчки ощутили жители Виноградова. Эпицентр землетрясения залегал на глубине шесть километров.
Автор: Екатерина Присяжнюк