Чернобаевка - 11:0: ВСУ в очередной раз ударили по оккупантам на Херсонщине

В Чернобаевке находится аэродром, куда оккупанты настойчиво стягивают технику / Фото Maxar Technologies

В ночь на 17 марта Вооруженные силы Украины нанесли очередное огневое поражение российским оккупантам в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook. Это уже одиннадцатый раз, когда ВСУ разбивают оккупантов в Чернобаевке.

"11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно догоняет Чернобаевку. 4:0. Сегодня", - написал Арестович.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

По его словам, в Чернобаевке находится аэродром, который российские военные заняли буквально в первые дни войны. Они стали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения.

"Их начали обстреливать наши силы, так как оккупанты там как на ладони. Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить, и им постоянно прилетает. Думаю, наши военные пристреляли точку, поэтому теперь легче по ним попадать. Пока оккупанты там не будут полностью уничтожены, либо пока они оттуда не уедут, история будет повторяться", - отметил глава Николаевщины.

К слову, на днях российские пропагандисты оконфузились в прямом эфире, рассказывая россиянам об украинской Чернобаевке.

В эфире пропагандистской программы Вечер с Владимиром Соловьевым так называемые эксперты заявили, что Чернобаевка расположена на Киевщине - "в треугольнике городов Буча, Ирпень и поселка Гостомель" возле Киева.

На самом деле Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.

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