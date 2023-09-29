"Черноморский флот РФ - курица без головы": назван город, куда РФ перебросит корабли

Украинские военные атаками на флот РФ смогли прорвать торговую блокаду в Черном море.

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ВСУ уничтожают флот РФ и он теряет свою мощность / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 3 отдельная штурмовая бригада

Украинские военные успешно наносят мощные удары по Черноморскому флоту РФ. Из-за этого оккупанты в панике, ведь их мощь постоянно падает, но для Украины это положительное событие. Об этом в интервью Главреду заявил военно-морской эксперт обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

ВСУ уничтожили структуру самого штаба, которая является его "мозгом". Теперь РФ потеряла свои опытные кадры, которые управляли флотом.

"Потеряна аппаратура, связь и руководящие документы, которые в целом определяют действия флота. Теперь Черноморский флот можно сравнить с курицей, которая с отрубленной головой пытается что-то сделать", - сказал Заблоцкий. видео дня

Это все помогло прорвать торговую блокаду в Черном море и продвигаться вперед. Теперь ВСУ имеют больше шансов выйти на побережье Азовского моря. Украинские защитники смогут наносить артиллерийские удары по путям сообщения Ростов - Керчь.

"Фарватер проходит очень близко к нашему берегу, и уже Украина может устроить блокаду торговли России. Именно по этому пути россияне экспортируют зерно и другие товары, нефть идет из Новороссийска. Такими будут последствия снижения потенциала Черноморского флота и уничтожения штаба. Этот процесс начался уже давно", - говорит Заблоцкий.

Куда РФ переместит флот

Эксперт убежден, что Россия не будет перемещать Черноморский флот в Каспийское море, ведь туда невозможно отвести все корабли из-за отсутствия структуры базирования.

"Такой большой флот с подводными лодками в Каспии не нужен. Россияне именно с Каспия перебросили в Черное море ракетные корабли, а на замену построили там новые", - говорит Заблоцкий.

Он считает, что корабли Черноморского флота могут отвести в Новороссийск.

Кто такой Владимир Заблоцкий Владимир Заблоцкий – капитан 1-го ранга в отставке, украинский военно-морской эксперт, корреспондент-обозреватель информационно-консалтинговой компании Defense Express и научный сотрудник Национального военно-исторического музея. Инженер-кораблестроитель. Автор исследований, статей и монографий по исторической, военной и военно-морской тематике. Публикации Заблоцкого можно найти в таких изданиях, как Defense Express "Экспорт оружия и оборонный комплекс Украины", Ukrainian Defense Review, "Войско Украины", "Камуфляж", Судоходство, NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety и др.

Ситуация в Крыму

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе 22 сентября. Минобороны российских захватчиков признало удар по стратегическому объекту. Здание ЧФ РФ фактически разрушено.

ВСУ берут Крым под огневой контроль, сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, армия Украины работает над тем, чтобы сокрушить ключевые логистические линии российских оккупантов.

Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий назвал сценарий освобождения Крыма. Как прогнозирует аналитики, Крымский полуостров превратится для оккупантов в остров и они вынуждены будут уйти под давлением ВСУ в рамках "жеста доброй воли".

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