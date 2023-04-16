Число жертв ракетного удара РФ по Славянску выросло, под завалами могут быть еще три человека

Спасатели достали из-под завалов дома тело мужчины. Всего погибли 12 человек. Ранения получили 22 человека.

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Последствия ракетного удара по Славянску / Фото t.me/dsns_telegram

В Славянске увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки российских оккупантов 14 апреля. Из-под завалов жилого дома достали тело еще одного погибшего. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели достали из-под завалов дома тело мужчины. По данным Нацполиции, под завалами могут находиться еще три человека.

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По состоянию на 13:00 в результате обстрела Славянска погибли 12 человек. Ранения получили 22 человека.

Под завалами жилого дома могут быть еще три человека / Фото t.me/dsns_telegram

Поисково-спасательные работы продолжаются / t.me/dsns_telegram

На месте ракетного удара продолжаются спасательно-поисковые работы. К ликвидации последствий обстрелов привлекли 41 спасателя, 6 коммунальщиков, а также 17 единиц техники.

Ракетный удар по Славянску 14 апреля 2023

14 апреля россияне нанесли ракетный удар по Славянску. В результате "прилетов" повреждены 5 домов. Один 5-этажный дом частично разрушен - российская ракета "стерла" сразу несколько квартир. Еще в двух домах после "прилета" начался пожар. Во дворе многоэтажек осталась огромная воронка после попадания вражеской ракеты.

Позже стало известно о том, что оккупанты применили зенитно-ракетные комплексы С-300.

Под завалами нашли 2-летнего мальчика. Ребенка нашли еще живым, однако он умер в машине скорой помощи. Малыш был дома вместе со своим папой. Маме ребенка удалось спастись лишь благодаря тому, что перед ракетным обстрелом она пошла в магазин.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавый обстрел и назвал Россию "страной-злом".

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - написал президент.

По факту ракетного удара по Славянску правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

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