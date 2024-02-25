Что будет, когда ВСУ подойдут к Крыму: Романенко оценил риск ядерного удара со стороны РФ

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил риск того, что страна-агрессор РФ может применить ядерное оружие, если ВСУ войдут в Крым или подойдут к нему вплотную.
По словам Романенко, Кремль использует ядерные угрозы для того, чтобы давить на страны Запада.
"Россия этим пугает, чтобы оказывать давление на руководство наших стран-союзников, но, думаю, не пойдет на это. Это маловероятно на данный момент", - сказал Романенко во время чата на Главреде.
При этом он добавил, что полностью сбрасывать такой сценарий со счетов не стоит.
Смотрите видео чата с Игорем Романенко:
Освобождение Крыма
Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым. По его словам, Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. Деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.
Украине для освобождения оккупированного агрессором Россией Крыма нужно разрубить "сухопутный коридор" россиян на полуостров и разрушить Крымский мост. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Украина сможет перерезать "коридор" России в Крым, как только получит соответствующие боеприпасы от Запада. В лучшем случае это произойдет во второй половине 2024 года, считает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
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