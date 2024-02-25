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Что будет, когда ВСУ подойдут к Крыму: Романенко оценил риск ядерного удара со стороны РФ

Анна Ярославская
25 февраля 2024, 01:44
Кремль использует ядерные угрозы для того, чтобы давить на страны Запада. Но полностью исключать такой сценарий не стоит.
Игорь Романенко, ракета, Украина
Игорь Романенко оценил риск того, что РФ нанесет ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил риск того, что страна-агрессор РФ может применить ядерное оружие, если ВСУ войдут в Крым или подойдут к нему вплотную.

По словам Романенко, Кремль использует ядерные угрозы для того, чтобы давить на страны Запада.

"Россия этим пугает, чтобы оказывать давление на руководство наших стран-союзников, но, думаю, не пойдет на это. Это маловероятно на данный момент", - сказал Романенко во время чата на Главреде.

При этом он добавил, что полностью сбрасывать такой сценарий со счетов не стоит.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Освобождение Крыма

Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал, когда ВСУ освободят Крым. По его словам, Крым будет освобожден от российских оккупантов в 2024 году. Деоккупация полуострова - стратегическая цель Украины.

Украине для освобождения оккупированного агрессором Россией Крыма нужно разрубить "сухопутный коридор" россиян на полуостров и разрушить Крымский мост. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Украина сможет перерезать "коридор" России в Крым, как только получит соответствующие боеприпасы от Запада. В лучшем случае это произойдет во второй половине 2024 года, считает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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