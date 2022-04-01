"Что-то вроде Северной Кореи": экс-премьер Швеции предупредил о новых планах Кремля в Украине

Если Россия не справится с Украиной целиком, то они планируют забрать некоторые территории, заявил Бильдт / Коллаж Reuters

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт считает, что Кремль попытается создать на временно оккупированных территориях псевдогосударственные образования, чтобы противопоставить их независимой Украине.

Если Россия не справится с Украиной целиком, то они планируют забрать некоторые территории, заявил Бильдт в интервью Украина 24.

"Мы возвращаемся к 2014 году: Новороссия. Хотели Одессу, хотели Харьков, хотели все. Но, конечно, взяли то, что смогли. Если они смогут взять на Восток от Днепра, может Одессу захватят. Они устроят что-то такое вроде Северной Кореи. Назовите, как хотите. В этом нет сомнений", – заявил экс-премьер-министр Швеции.

Как сообщал Главред, в Минобороны Британии опубликовали свежие данные разведки, согласно которым Чернигов и Киев подвергаются постоянным авиационным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах.

В Генштабе ВСУ считают, что так называемый "отвод войск" является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства ВСУ и создание ошибочного мнения относительно отказа оккупантов от замысла окружить город Киев.

В Пентагоне заявили, что российские оккупанты могут сосредоточить свои усилия, а именно - авиаудары в четырех направлениях. Это Киев, Изюм, Чернигов и зона проведения ООС.

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