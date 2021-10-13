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COVID-19 наступает на Украину: четыре региона приближаются к режиму жесткого карантина

13 октября 2021, 14:47
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В Сумской области фиксируется самая критическая ситуация – в регионе коэффициент выявления случаев коронавируса превысил 30%, сказал Юрий Ганиченко.

маска,карантин
Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области приближаются к красной зоне / Reuters

Четыре региона Украины – Сумская, Донецкая, Житомирская и Харьковская области – демонстрируют критические предпосылки для перевода их в красную зону карантинных ограничений. Хуже всего ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления коронавируса уже выше 30%, что вдвое больше, чем в среднем по всей стране. Об этом заявил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В ходе своего брифинга в среду, 13 октября, он рассказал о том, что кроме Херсонской области, где уже объявлена красная зона противоэпидемиологических ограничений, к режиму жесткого карантина подходят Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. В Сумской области фиксируется наиболее критическая ситуация – помимо высокого коэффициента выявления коронавируса, там превышены показатели по заполненности больничных коек для пациентов с кислородом и фиксируются высокая динамика роста госпитализаций.Читайте такжеБез теста или COVID-сертификата не уедешь: Укрзализныця изменила правила перевозки пассажиров

"К "красному" уровню эпидемической опасности, кроме Херсонской области, которая уже вошла в "красную" зону, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов самая критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%, это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", - подчеркнул Юрий Ганиченко.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро среды, 13 октября, за минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 16 309 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализирован 4 901 человек.

Ученые утверждают, что в среднем в Украине устанавливается 13 175 случаев коронавируса в день. По прогнозам исследователей, уже к концу октября число ежедневных заражений COVID-19 может превысить показатель в 20 тысяч случаев.

Как заявили исследователи, самая сложная ситуация с COVID-19 сейчас в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.

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