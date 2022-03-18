"Да на кой мне эта война нужна": напуганный ВСУ оккупант рассказал о "целой роте отказников"

Пленные российские военные / Генштаб ВСУ

Российский солдат-оккупант в разговоре с возлюбленной рассказал, что в его подразделении "целая рота отказников", то есть тех, которые больше не хотят участвовать в войне против Украины. Перехват их беседы был опубликован на YouTube-канале советника руководителя МВД Антона Геращенко.

Оккупант заявил девушке, что в Украине ситуация для них гораздо сложнее и тяжелее, чем в Сирии. И утверждает, что он хочет домой и попытается вернуться в РФ ‒ если сможет избежать уголовного наказания. Он пояснил, что по его сослуживцам "пять часов отрабатывал танк", а в роте много 200-х.

"Если не будет уголовки. Да на кой ляд мне эта война нужна! Всех денег не заработаешь. Тут армию почистили – может очередь на квартиру быстрее подвинется ", – заявил оккупант.

Кроме того, агрессор пожаловался возлюбленной, что командиры хотели дать ему броню, снятую с убитого русского солдата.

"Сегодня за броней пошел. Мне говорят: "Посмотри в ящике". Открываю – а там она вся в крови, порванная, расстрелянная. Хотели мне броню с 200-го дать! Вообще с ума сошли!" – возмутился оккупант.

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Напомним, ранее сообщалось, что солдаты российских агрессоров настолько деморализованы, что пытаются всеми способами раздобыть "украинские патроны", а затем - ими прострелить себе ноги и попасть в госпиталь на лечение.

Соответствующий перехваченный разговор опубликовала пресс-служба Службы безопасности Украины.