Угроза в начале февраля: эксперт "вычислил" вероятные даты нового удара РФ

Среднее количество используемых РФ ракет снизилось, подчеркнул Анатолий Амелин.

Опубликованы вероятные сроки нового удара РФ / Facebook/okPivden

Начиная с 10 октября 2022 года российские оккупанты нанесли по территории Украины 11 массированных ракетных ударов.

Среднее количество используемых РФ ракет снизилось до 64, хотя ранее одномоментно использовалось более 100. Об этом пишет в Facebook эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

"По-видимому, действительно ресурсы заканчиваются. Между ракетными обстрелами в среднем происходит 8 дней с тенденцией к увеличению до 12-15 дней. Что также подтверждает ограниченность ресурсов и рост времени на заполнение запасов для удара", - отметил он.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что средняя эффективность сбивания в этот период — 63%, а за последние 2 месяца эффективность выросла до 78%, что говорит о росте эффективности работы ПВО.

Кто такой Анатолий Амелин Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

"Руководствуясь статистическими данными, следующий удар может быть через 12-15 дней (7-10 февраля) с общим количеством ракет до 60. Можно заранее сказать, что результативность украинской ПВО растет, энергетические риски для нас снижаются", - добавил Амелин.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Силы обороны сбили 47 из 55 запущенных ракет.

В результате атак, которые россия совершила по Украине в четверг погибли 11 человек и столько же ранены, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

При этом в результате террористических атак россии как дронами, так и ракетами, были поражения в 11 областях. Всего возникло 2 пожара в результате этих поражений, повреждены 35 зданий, пострадали 11 человек.

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