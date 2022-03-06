"Давление на персонал АЭС" - Запорожская АЭС остается под контролем оккупантов

Запорожская АЕС / УНИАН

Российские оккупанты вышли из Энергодара Запорожской области, однако все еще держат под контролем Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию Украины.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования. Отмечается, что на данный момент в работе находятся 2 энергоблока станции, один блок на ремонте, остальные приостановлены.

Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасной эксплуатации согласно требованиям эксплуатационной документации.

Подчеркивается, что автоматическая система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния работают в штатном режиме. Изменений радиационного фона не наблюдается.

"Присутствие на территории Запорожской АЭС и Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи АЭС оказывает психологическое давление как на персонал АЭС, так и на население. В городе перебои с мобильной связью большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", - отмечается в сообщении.

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Ранее Главред писал, что кадыровцы обстреляли Запорожскую АЭС ночью 4 марта и убили несколько сотрудников станции.

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