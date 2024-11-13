Демобилизация ограниченно годных лиц до 25 лет: в Раде состоялось голосование

Нардепы голосовали за законопроект, который предусматривает возможность вернуться в запас лицам до 25 лет.

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В ВР голосовали за законопроект о демобилизации ограниченно годных до 25 лет / Колаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, ua.depositphotos.com

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В ВР не поддержали законопроект №12147, который позволял бы уволиться со службы ограниченно годным военнослужащим до 25 лет

Юридическую колюзию исправлять никто не хочет

В среду, 13 ноября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал законопроект №12147, который предусматривал возможность увольнения со службы ограниченно годных военнослужащих в возрасте до 25 лет. Об этом сообщила народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"Комитет НЕ поддержал законопроект 12147 об увольнении их с военной службы... К сожалению, голосование завалили. Пока что по этой проблеме все остается, как было. То есть мы сделали коллизию в мае и пока исправлять ее никто не хочет", - заявила она. видео дня

Бобровская не поддержала такое решение и отметила, что людям до 25 лет, которых мобилизовали из-за пробелов в законодательстве, должны иметь возможность вернуться в запас. Стоит отметить, что выводы Комитета и обоснование такого решения на сайте парламента еще не опубликованы.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Демобилизация военных - последние новости

Напомним, 9 октября во время заседания Верховной Рады Украины было принято решение о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Ранее мобилизация этой категории происходила из-за юридической коллизии, которая позволяла перевод лиц, признанных "ограниченно годными в военное время", из списка призывников в список военнообязанных.

В то же время в Раде и правительстве неоднократно критически высказывались о возможной демобилизации военных. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что это может привести к ослаблению фронта, чего нельзя допустить.

Как сообщал Главред, депутаты подготовили законопроект о демобилизации ограниченно годных военных, мобилизованных в возрасте 18-25 лет, заявила Соломия Бобровская. Она отметила, что это не критическое количество человек, и что депутаты намерены предоставить им право на увольнение. Однако, по словам Егора Чернева, пока нет оснований для демобилизации, поскольку таких военных "некем заменить".

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Кто такая Соломия Бобровская? Соломия Анатольевна Бобровская - украинский общественный и политический деятель, народный депутат Украины IX созыва, с 29 августа 2019 года член депутатской фракции политической партии "Голос", экс-исполняющая обязанности председателя Одесской областной государственной администрации, пишет Википедия.

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