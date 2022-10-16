Демонтаж 'путинского авторитаризма' в самом разгаре: в ОП потроллили русского диктатора

Подоляк, Путин / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, считает, что все последние события, которые происходят в России, говорят о процессе распада режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Подоляк считают, что к распаду "путинского авторитаризма" приводят:

полная зачистка улиц городов и поселков в рамках "частичной" мобилизации;

проверка и подготовка бомбоубежищ в столице РФ;

конфликты со стрельбой и летальными исходами среди мобилизованных в Белгороде;

аресты генералов оккупационной армии и конфликт в близком окружении диктатора Путина.

"Гениальный трехдневный "стратег" – [Путин – Главред]", — подытожил Подоляк.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президент Михаил Подоляк заявлял - переломный момент в войне Украины против России произойдет тогда, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма,

"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал Подоляк.

До того, Подоляк, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявив - мол, "российским войскам пора убираться" с наших земель.

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