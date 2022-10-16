Демонтаж 'путинского авторитаризма' в самом разгаре: в ОП потроллили русского диктатора

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что последние события в России свидетельствуют о процессе распада режима российского диктатора Путина.
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, считает, что все последние события, которые происходят в России, говорят о процессе распада режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
Подоляк считают, что к распаду "путинского авторитаризма" приводят:
- полная зачистка улиц городов и поселков в рамках "частичной" мобилизации;
- проверка и подготовка бомбоубежищ в столице РФ;
- конфликты со стрельбой и летальными исходами среди мобилизованных в Белгороде;
- аресты генералов оккупационной армии и конфликт в близком окружении диктатора Путина.
"Гениальный трехдневный "стратег" – [Путин – Главред]", — подытожил Подоляк.
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президент Михаил Подоляк заявлял - переломный момент в войне Украины против России произойдет тогда, когда ВСУ деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма,
"Деблокада Херсона позволит рассчитывать на определенные действия по блокированию коридора в Крым - ну, и соответственно по проведению специальных операций уже в Крыму. Они прорабатываются, мы сейчас этим занимаемся", - сказал Подоляк.
До того, Подоляк, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявив - мол, "российским войскам пора убираться" с наших земель.
Другие новости:
- "Ядерные угрозы России – проблема не Украины, а всего мира": Подоляк разнес речь Лаврова в ООН
- "Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - Подоляк
- Война закончится через 3,5 месяца после падения Луганска или Донецка - Подоляк