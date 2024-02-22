Депортация и казни: гауляйтер Запорожской области рассказал о преступлениях армии РФ

Евгений Балицкий не скрывает, что российские оккупанты совершают военные преступления, и открыто защищает депортацию украинцев.

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Евгений Балицкий открыто рассказал о преступлениях оккупантов на Запорожье / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Оккупационный губернатор Запорожской области Евгений Балицкий открыто признал, что российские власти принудительно депортируют украинских граждан, которые выступают против вторжения России в Украину или "оскорбляют" РФ и российского диктатора Владимира Путина. Балицкий намекнул, что российские военные казнят гражданских на оккупированных территориях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на интервью, опубликованное 20 февраля. В нем Балицкий заявил, что российские оккупанты "выселили большое количество семей", которые не поддерживали "специальную военную операцию" или "оскорбляли" Россию, в частности российский флаг, гимн или Путина.

"Балицкий заявил, что оккупационные власти "дали [депортированным семьям] возможность уехать", но депортировали некоторых силой, "дав им бутылку воды" на границе.

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Так называемый губернатор также заявил, что оккупационным властям пришлось принять "чрезвычайно жесткие решения, о которых он не будет говорить", – говорится в отчете.

Аналитики предполагают, что российские оккупационные войска проводят казни без суда и следствия над украинскими гражданами.

Балицкий также оправдывал действия оккупантов тем, что принудительная депортация украинских семей "была для их же блага", поскольку оккупационным властям пришлось бы "разбираться" с ними еще более "жестким" способом в будущем, или же их убили бы другие пророссийские граждане.

Институт изучения войны неоднократно сообщал, что Россия принудительно депортирует украинских граждан, включая детей. Также аналитики ISW отмечают, что РФ пытается уничтожить украинский язык, культуру, историю, этническую принадлежность и идентичность, в том числе с помощью действий, которые нарушают Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Заявления Балицкого о депортации украинских граждан, указывают на то, что российские депортационные кампании частично имеют целью русифицировать население оккупированной Украины с помощью принуждения и страха.

Готовность Балицкого открыто обсуждать и даже защищать незаконное обращение российских оккупационных властей с украинскими гражданами в получившем огласку интервью свидетельствует о том, насколько российские власти поддерживают и поощряют такую политику, говорится в отчете.

Военные преступления России

Украина собрала более шести сотен досье, в которых фигурируют россияне, в первую очередь – офицеры, которые подозреваются в военных преступлениях во время развязанной РФ полномасштабной войны.

Специалисты, работающие с технологией OSINT, собрали данные разведчиков 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая совершала военные преступления в Украине. В целом, представлена информация о 70 оккупантах-разведчиках, находившихся в Киевской области. В частности, в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Также украинские прокуроры смогли установить личность российского оккупанта, который вместе со своим сослуживцем расстрелял двух мирных жителей Бучи на Киевщине во время оккупации города. Военного преступника зовут Николай Сергеевич Соковиков.

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