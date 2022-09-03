Установлена личность оккупанта, который расстрелял двух мирных жителей в автосалоне в Буче

Николая Соковикова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве / Фото CNN

Украинские прокуроры смогли установить личность российского оккупанта, который вместе со своим сослуживцем расстрелял двух мирных жителей Бучи на Киевщине во время оккупации города. Военного преступника зовут Николай Сергеевич Соковиков.

Личность оккупанта удалось установить благодаря видео CNN. Именно на этих кадрах запечатлен момент убийства гражданских.

Соковикова обвиняют в нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве. Об этом уже проинформировали страну-агрессора РФ.

Видео дня

В минобороны России не дали CNN комментарий насчет установления личности убийцы мирных жителей.

По словам украинских прокуроров, на установление личности этого подозреваемого в военных преступлениях ушло несколько месяцев. Прокуроры использовали технологию распознавания лиц. Продолжается досудебное расследование.

Николай Сергеевич Соковиков / Фото CNN

Расстрел гражданских в автосалоне на Киевщине

Расстрел гражданских в Буче произошел возле автосалона в марте.

На кадрах видно, как владелец бизнеса вместе с 68-летним охранником с поднятыми руками встречают российских солдат у ворот и дают им сигареты. После непродолжительного разговора оба мужчины уходят обратно вглубь территории.

В то же время из-за угла здания вдруг выскакивают двое русских военных и стреляют в спины безоружным украинцам. Оккупанты сделали не менее 12 выстрелов.

Жертвами захватчиков стали владелец разграбленного автосалона, чья семья не хочет публиковать его имя, и Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там охранником.

Один из них погиб на месте, а другой смог подняться, дойти до помещения и вызвать помощь. Спасти его не удалось, он истек кровью.

Российские солдаты тем временем занялись мародерством. Они ограбили салон и погрузили украденное в свой автомобиль.

Расстрел мирных жителей в автосалоне в Буче / Скриншот видео CNN

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра несовершеннолетними:

Военные преступления России

Российский оккупант признался сестре, что убивал мирных жителей в Украине. В частности, путинский солдат рассказал, как застрелил женщину, которая, по его словам, была наводчицей. Об этом свидетельствует аудиоперехват его телефонного разговора с сестрой, который был опубликован ГУР Минобороны в июле.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского оккупанта с его женой, во время которого захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну, когда я еще человеку горло перережу?".

Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью, во время которого он рассказывает о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. При этом оккупант Константин Соловьев с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

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