В Сеть попали данные оккупантов, которые совершали военные преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

Обнародованы данные российских разведчиков, совершавших преступления в Украине / Фото informnapalm.org

Специалисты, работающие с технологией OSINT, собрали данные разведчиков 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая совершала военные преступления в Украине. В целом, представлена информация о 70 оккупантах-разведчиках, находившихся в Киевской области. В частности, в Буче, Гостомеле и Ирпене.

Расследование провел основатель международного сообщества InformNapalm, волонтер и OSINT-эксперт из Сакартвело (Грузия) Ираклий Комахидзе.

Отправной точкой расследования стали фотоматериалы, переданные волонтерам сотрудниками силовых структур Украины для изучения и проведения доразведки.

В середине апреля они получили свыше 13 Гб фото и видео, скопированных со смартфона российского военнослужащего, который нашли украинские военные в Буче в конце марта. Этот смартфон принадлежал контрактнику роты глубинной разведки разведывательного батальона 64-й ОМБр (в/ч 51460, поселок Князе-Волконское, Хабаровский край) 35-й армии восточного военного округа ВС РФ сержанту Петру Захарову.

"Именно эти фотографии помогли нам идентифицировать его коллег, которые в марте 2022-го также находились в Киевской области и имеют непосредственное отношение к военным преступлениям, совершенным в Буче, Гостомеле и Ирпене", – говорится в материале.

Отмечается, что возможно не все российские военные, которые попали в списки, были участником преступлений - это должна устанавливать прокуратура по каждому отдельному персонажу.

Сергей Деготь и Дмитри Деготь / Фото informnapalm.org

Капитан Дмитрий Деготь – начальник разведки бригады. О нем известно мало, но его отец Сергей Деготь – офицер в отставке в звании подполковника, уроженец Мариуполя.

Жил в Запорожье, где и сейчас живут его родственники. Ныне офицер проживает в городе Хабаровск, РФ. Служил в отделении авиационной медицины в/ч 10253 1987-2014 гг.

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Денис Щетинин / Фото informnapalm.org

Щетинин Денис Михайлович – капитан, офицер 212-го окружного учебного центра, ответственный за специальную и боевую подготовку разведчиков 64-й ОМСБр. Дата рождения – 6 мая 1991 г., Благовещенск.

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Александр Ватлин / Фото informnapalm.org

Ватлин Александр Сергеевич – 64-я ОМСБр.

Дата рождения 23 октября 1988 г., город Облучье Еврейской автономной области.

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Алексей Смирнов / Фото informnapalm.org

Смирнов Алексей Евгеньевич – капитан, старший офицер. Дата рождения – 17 июля 1987 года, г. Уссурийск.

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Илья Ковальчук / Фото informnapalm.org

Ковальчук Илья Викторович – 64-я ОМСБр.

Дата рождения – 16 июля 1989 г., поселок Эльбан Амурского района Хабаровского края.

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Алексей Герасимчук / Фото informnapalm.org

Герасимчук Алексей Геннадьевич – офицер, 38-ма ОМСБр.

Дата рождения – 11 августа 1989 г., поселок Ванино Ванинского р-на Хабаровского края.

В соцсетях https://vk.com/id260667092.

Со списком остальных оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал Главред, военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли в плен солдата российских оккупационных войск, жена которого в телефонном разговоре призывала его насиловать женщин в Украине. Оккупант попал в плен в районе Изюма Харьковской области.

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