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Журналисты идентифицировали оккупантов, издевавшихся над священников на Киевщине

27 апреля 2022, 21:40

Военнопленный – боец территориальной обороны села Богдановка – конкретно рассказал, что агрессор избивал его прикладом автомата и сильно зажимал конечности.

Богдановка
Оккупанты Александр Васильев и Алексей Булгаков / "Схемы" ("Радио Свобода")

Броварская окружная прокуратура Киевской области 27 апреля заочно сообщила двум российским оккупантам – Александру Васильеву и Алексею Булгакову – о подозрении по статье 438 УК Украины "нарушение законов и обычаев войны". Они пытали украинского военнопленного и местного священнослужителя в селе Богдановка под Киевом, сообщает портал "Схемы" (проект "Радио Свобода").

Как выяснили журналисты, оба оккупанта служат в 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (воинская часть 90 600 из Самарской области).

Александр Васильев, по словам потерпевших, вел себя особенно жестоко.

"Майор (Васильев – Главред) допрашивал пленного, применяя к нему физическую силу, запугивал и унижал. Когда мужчина находился на коленях со скованными за спиной наручниками руками, майор наносил удары прикладом автомата по спине, рукам и ногам. Наступал ногами на конечности и угрожал применением оружия. После всех пыток мужчина был оставлен в подвале без еды и с минимальным количеством воды на несколько дней", – говорят в прокуратуре.

Священнослужитель также узнал этого офицера – Васильев заставил его раздеться в присутствии других солдат.

"По его приказу священнослужитель снял с себя всю одежду, после чего подозреваемый надел ему на голову шапку так, чтобы она закрывала ему глаза, лентой связал руки за спиной и незаконно допрашивал", – рассказал он.

Алексей Булгаков – он же Валентин Сергеевич Доран, он же Алексей Иванов. У него несколько страниц в соцсетях под разными именами, но повсюду на фото – он.

По данным украинских правоохранителей, Булгаков – капитан, носит прозвище "Шмель".

Украинский военный, попавший в плен к захватчикам в Богдановке и пострадавший от Васильева, запомнил и его приспешника. Именно Булгаков, по словам пострадавшего, отдавал приказ Васильеву его избивать. И сам также приняли участие в избиении.

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Зверства русских оккупантов в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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Автор: Егор Бунин
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ВСУ новости Украины война России и Украины
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