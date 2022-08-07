Десантники ВСУ зрелищно скинули фугас прямо на группу русских оккупантов

Десантники зрелищно скинули фугас прямо на группу русских оккупантов / УНИАН, скриншот из видео

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ крайне удачно атаковали группу российских солдат ‒ с помощью беспилотника, на котором был установлен фугасный снаряд. Соответствующее видео в воскресенье, 7 августа, опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

На нем видно, как на группу из шести человек, которая тащит неустановленный черный объект. Тот завернут в черный материал. Вдруг с небес падает фугас ‒ в результате чего происходит взрыв с последовавшим за ним воспламенением.

Следствием удара стали, как говорят офицеры, осколочные ранения оккупантов. Однако, насчет их тяжести судить по видео крайне сложно.

Где именно были сняты обнародованные кадры, украинские офицеры не уточняют.

Напомним, ранее боец ВСУ по имени Александр, сбил вражеский беспилотник в свой 39-й день рождения.

"Свой день рождения мужчина встречал на передовой во время боевого дежурства, на котором и приземлил вражескую птичку", – сообщили в Генштабе украинской армии.

До того, как сообщает Одесский горсовет, украинские военные уничтожили дорогой российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост". Его использовали для разведки вдоль побережья Черного моря.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море. Уничтожаем врага и его замыслы! Слава Украине!", – говорится в сообщении.

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