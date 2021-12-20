Десять раз пырнула ножом: на Черниговщине женщина зверски зарезала отца

На Черниговщине женщина зверски зарезала отца / УНИАН

В Черниговской области дочь зарезала отца. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ран и геморрагического шока. Об этом сообщили представители Прилуцкой городской прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что между дочерью и ее отцом во время совместного распития спиртных напитков возникла ссора. Во время конфликта она взяла нож и нанесла им множественные удары в туловище отцу. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия геморрагического шока.

Во время вскрытия судмедэксперты обнаружили десять колото-резаных ран грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов.

Женщину задержали. Ей грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Житомирской области мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а ее дочери и зятю нанес серьезные ранения в грудь.

Сосед выбил двери в их дом и набросился на мужчину с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед волоком вытащил ее на улицу и убил.