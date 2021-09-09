Кровавая попойка: под Киевом мужчина жестоко зарезал пенсионера-собутыльника

Под Киевом мужчина жестоко зарезал пенсионера-собутыльника / ГУ Нацполиции по Киевской области

В селе Подгорцы (Киевская область) 31-летний мужчина ножом убил 70-летнего пенсионера, с которым он выпивал. Об этом сообщалось в пресс-службе Главка Национальной полиции по Киевской области.

Как говорят копы, пенсионер умер от удара ножом в сердце. Правоохранители обнаружили у забора двора, где произошло преступление, спящего человека. По словам правоохранителей, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. 31-летний мужчина нанес ножом удар товарищу в грудную клетку.

Владелец дома скончался на месте. После этого злоумышленник вышел во двор и уснул возле забора. Нападающего задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления — в умышленном убийстве. Согласно УК Украины, мужчине грозит заключение сроком от семи до пятнадцати лет.

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Напомним, ранее на Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а ее дочери и зятю нанес серьезные ранения в грудь.

Сосед выбил двери в их дом и набросился на мужчину с ножом. Жена бросилась защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед волоком вытащил ее на улицу и убил.