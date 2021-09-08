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В Винницкой области мужчина зверски зарезал подругу, с которой только познакомился

8 сентября 2021, 20:20

В содеянном злоумышленник признался, его задержали и поместили в следственный изолятор.

В Винницкой области произошло жуткое убийство / Скрин

В Винницкой области копы задержали мужчину, который убил 37-летнюю женщину, с которой только успел познакомится, рассказали в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире. Ей было нанесено семь ножевых ударов в область сердца и легких. По результатам следственно-розыскных действий было установлено, что преступление совершил 41-летний местный житель.

"Сейчас выяснено, что потерпевшая за несколько часов до совершения преступления познакомилась с будущим убийцей. Во время совместного отдыха один на один у них возникла конфликтная ситуация и злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом, оставил умирать. После этого поганец пытался избежать ответственности, выбросил окровавленную одежду и тому подобное. Ради конспирации "умник" даже лишился собственной бороды и усов", - рассказали в полиции.

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В содеянном злоумышленник признался, его задержали и поместили в следственный изолятор. Мужчине объявят подозрение и изберут меру пресечения.

Напомним, ранее в Харькове учителя спасли девочку от ее же матери. Пятиклассница не появлялась на уроках и не выходила на связь. Педагоги направились к ней домой и выяснили, что мать не выпускала дочку из квартиры целых три месяца.

Также ранее беременная киевлянка убила свою мать и, испугавшись осуждения близких, закопала ее труп во дворе. Копы нашли сильно разложенное тело.

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Винницкая область новости Украины убийство
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