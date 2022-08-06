Дети и экс-жена живут в Украине: идентифицирован командир РФ, командующий оккупантами в Энергодаре

Вадим Клименко в ряды российской армии попал еще до 2014-го года / Фото t.me/osintbees

В Украине идентифицировали командира одного из подразделений армии РФ, которое сейчас находится во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Им оказался полковник Клименко Вадим Владимирович.

Как пишет Telegram-канал OSINT Бджоли, родился оккупант на территории Украины, где до сих пор проживают его бывшая жена и дети.

"Речь идет о 7-й военной базе (в/ч 09332) РФ, место дислокации – г. Гудаута, Абхазия. Командир – полковник Клименко Вадим Владимирович, 30.09.1970 года рождения, уроженец пгт Просяна Покровского района Днепропетровской области. По нашим данным, его бывшая жена, сын и дочь до сих пор живут в Украине, но это не мешает ему лично давать указания обстреливать города Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряды российской армии Вадим Клименко попал не в 2014 году, а гораздо раньше.

"Уже в 1999 году он отличился на войне в Чечне в составе бригады морской пехоты Черноморского флота, после чего проходил службу в 40-й отдельной бригаде морской пехоты на Камчатке. Имеет звание "герой России", – говорится в сообщении.

Адреса регистрации оккупанта Клименко: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 3, корп. 2, к. 1305 (общежитие Минобороны); Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, д. 6.

Паспорт РФ 3015 546749 выдан Отдел Уфмс России по Камчатскому краю в г. Петропавловске-Камчатском 20.10.2015.

Как сообщал Главред, журналисты-расследователи смогли установить личность российского оккупанта, который отрезал гениталии еще живому пленному украинцу, а потом жестоко убил его. Палачом оказался 29-летник уроженец российской республики Тыва - Очур-Суге Монгуш из батальона "Ахмат".

Ранее выяснилось, что российский командир 38-й отдельной мотострелковой бригады шестой общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ Сергей Максимов отдавал приказы убивать украинцев в Харьковской области. Сам он родом из Ужгорода на Закарпатье.

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