Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьба

Дарья сделала предложение своему возлюбленному сразу после того, как он пришел в себя. Организовать церемонию бракосочетания прямо в реанимации помогли врачи.

Девушка сделала предложение бойцу прямо в реанимации / Фото pixabay.com, скриншот

В одной из больниц города Днепр состоялась свадьба - тяжелораненый военнослужащий Михаил женился со своей 20-летней возлюбленной. Девушка сама сделала предложение бойцу, как только он пришел в себя.

22-летний защитник Украины присоединился к Вооруженным силам летом прошлого года. В марте боец получил тяжелую минно-взрывную травму в Донецкой области, передает ТСН.

Благодаря усилиям и профессионализму врачей, военнослужащий пришел в себя, однако впереди ему предстоит еще длительная реабилитация.

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Возлюбленная бойца, 20-летняя Дарья, сразу же после стабилизации состояния бойца решила сделать ему предложение.

Женилась пара прямо в реанимации, а с организацией праздничной церемонии помог персонал больницы.

Врачи уверены, что Михаил встанет на ноги и полностью восстановится, однако до этого следует пройти длительное лечение.

"Он у меня самый лучший. За его доброту, искренность, он самый дорогой, знаю, что все будет хорошо", – сказала девушка.

Как сообщал Главред, боец ВСУ, которому ампутировали обе ноги из-за ран, полученных в жестоких боях против российских оккупантов, очень трогательно сделал предложение руки и сердца своей девушке Яне.

Ранее командир роты батальона "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), героически оборонявший Мариуполь, вернулся из русского плена. Офицер прямо в больничной палате сделал предложение и подарил своей невесте обручальное кольцо с бриллиантом.

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