УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьба

1 апреля 2023, 12:26
Дарья сделала предложение своему возлюбленному сразу после того, как он пришел в себя. Организовать церемонию бракосочетания прямо в реанимации помогли врачи.
Свадьба в реанимации
Девушка сделала предложение бойцу прямо в реанимации / Фото pixabay.com, скриншот

В одной из больниц города Днепр состоялась свадьба - тяжелораненый военнослужащий Михаил женился со своей 20-летней возлюбленной. Девушка сама сделала предложение бойцу, как только он пришел в себя.

22-летний защитник Украины присоединился к Вооруженным силам летом прошлого года. В марте боец получил тяжелую минно-взрывную травму в Донецкой области, передает ТСН.

Благодаря усилиям и профессионализму врачей, военнослужащий пришел в себя, однако впереди ему предстоит еще длительная реабилитация.

видео дня

Возлюбленная бойца, 20-летняя Дарья, сразу же после стабилизации состояния бойца решила сделать ему предложение.

Женилась пара прямо в реанимации, а с организацией праздничной церемонии помог персонал больницы.

Врачи уверены, что Михаил встанет на ноги и полностью восстановится, однако до этого следует пройти длительное лечение.

"Он у меня самый лучший. За его доброту, искренность, он самый дорогой, знаю, что все будет хорошо", – сказала девушка.

Как сообщал Главред, боец ВСУ, которому ампутировали обе ноги из-за ран, полученных в жестоких боях против российских оккупантов, очень трогательно сделал предложение руки и сердца своей девушке Яне.

Ранее командир роты батальона "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), героически оборонявший Мариуполь, вернулся из русского плена. Офицер прямо в больничной палате сделал предложение и подарил своей невесте обручальное кольцо с бриллиантом.

Другие новости:

новости Днепра война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:10

У части украинцев появилась возможность через Сеть увеличить пенсию: как это сделать

12:49

Не только красивы, но и полезны для здоровья: в чем сила цветов одуванчика

12:39

Официально: СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям Уголовного кодексаФото

12:26

Девушка сделала предложение бойцу под капельницей: в реанимации Днепра состоялась свадьбаВидео

12:02

Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от УкраиныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:49

Гороскоп на завтра 2 апреля 2023: Рыбам – неожиданные гости, Близнецам – хорошая новостьВидео

11:46

План оккупации Донбасса провалился: британская разведка рассказала, как облажался ГерасимовВидео

11:34

Враг не может захватить Бахмут и пытается окружить Авдеевку - МинобороныВидео

11:08

"Ей далеко до интеллекта Галкина": Вайкуле ярко заткнула СкабеевуВидео

Реклама
11:00

В боях за Бахмут погиб известный украинский альпинист Орест Кинаш

10:19

Выполняли целых 3 функции: почему раньше ставни были на каждом окне

10:12

Почему 1 апреля категорически нельзя угощать хлебом: приметы и что нельзя делатьВидео

10:08

Ноги похожи на спички, теряет вес: Путин находится под действием сильных наркотиков - СоловейВидео

10:00

СБУ вручила подозрение митрополиту Павлу Лебедю и обыскивает Лавру - СМИВидео

10:00

В сладостях "Рошен" румынские таможенники нашли контрабанду сигарет с фабрики Григория Козловского

09:46

Гороскоп на сегодня 1 апреля 2023: Козерогам – разрыв отношений, Рыбам – неприятное занятиеВидео

09:35

США готовят новый пакет военной помощи на $2,6 млрд для Украины: что в него войдет

09:31

"Киев повысил ставку": встреча Си Цзиньпина и Зеленского произойдет скоро, у Пекина дедлайн - экспертВидео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко обратился к Зеленскому с просьбой от ПутинаВидеоблоги

08:50

ВСУ возобновили позиции вокруг Бахмута - ISW

Реклама
08:27

"Война закончится внезапно": астролог указал самые успешные даты для контрнаступления ВСУВидео

08:18

США не будут предоставлять Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты - американский генерал

08:15

Вирус Путина поразил Си Цзиньпина, Китай готовится убиться о стенумнение

07:44

Победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна - генерал МиллиВидео

07:05

Гороскоп на апрель 2023 для Рыб: конфликты в семье и смена источника доходаВидео

06:20

На "мерсе" в Царство небесное не въедешьмнение

05:31

Гороскоп на апрель 2023 для Козерогов: конфликты, возвращение бывших поклонников, сюрпризыВидео

03:30

Китай выступил против ядерного оружия в Беларуси: эксперт объяснил, что нужно ПекинуВидео

02:42

"Пятно на стене не от Джигурды осталось?": Волочкова показала видео со спальниВидео

02:15

5 вещей, которые не стоит покупать на распродаже: очень быстро отправятся на помойку

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, применит РФ против Украины тактическое ядерное оружиеВидео

00:05

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

31 марта, пятница
23:46

"Лукашенко будут ненавидеть": Санников прокомментировал возможность размещения ядерки в БеларусиВидео

23:30

Пузатый умирающий лебедь: в сеть попало очень неудачное фото Волочковой в пачкеВидео

22:55

Потап отреагировал на слухи о разводе с Каменских

22:21

"Больше ничего не решает": Зеленский указал место Лукашенко в истории с ядерным оружием в БеларусиВидео

21:53

Ажиотаж в аптеках отменяется: в Минздраве успокоили украинцев относительно продажи лекарств по рецептуВидео

21:12

Гороскоп на апрель 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц весныВидео

21:09

Китай зарубил передачу ядерного оружия другим странам, а у Лукашенко резко огрызнулись в ООНВидео

20:54

"У Путина была неудачная встреча с Си Цзиньпинем": Зеленский прокомментировал ядерные угрозы РФВидео

Реклама
20:20

"Волки в овечьей шкуре": Медведев закатил истерику и сделал резкий выпад в адрес миротворцев НАТОВидео

19:54

Большинство лекарств в Украине теперь по рецепту: как купить препараты и почему нас ждут проблемы

19:15

Какое оружие Пекин уже сейчас может поставлять оккупантам: Жданов удивил подробностямиВидео

18:50

Вводить продажу лекарств по рецептам в условиях войны - бессмыслицамнение

18:44

"Миротворцы выглядят комично": Подоляк разнес Лукашенко и поставил условие войскам РФВидео

17:35

"Воевал в самом аду, чтобы попасть в рай": на войне погиб талантливый актер Антон ПрасоленкоВидео

17:05

Зачем в кофе добавляют активированный уголь: удивительный ответ о новом напиткеВидео

16:45

Наступление России достигло кульминации, план Путина по Донбассу провалился – ГУРВидео

16:38

Зачем опытные хозяйки стирают тюль солью: уникальный секрет, который удивит

16:01

Бесконечно нудят и причитают: 3 знака зодиака, которые любят жаловаться

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять