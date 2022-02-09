Девятая "птичка" прилетела: в Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов из США

Военная помощь / Алексей Резников

В Украину 9 февраля прилетел еще один самолет с очередной партией военной помощи. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов для Вооруженных сил.

Об этом в Twitter рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Девятая "птичка" под флагом США и второй грузовой самолет военной помощи для Вооруженных сил Украины, который сегодня принял Борисполь. В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов", - отметил он.

Накануне в аэропорт Борисполь прибыл самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки на фоне обострения агрессии России.

Как сообщил министра обороны Алексей Резников, уже в ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с военным грузом. США предоставили Украине противотанковые ракеты Javelins.

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Отметим, накануне Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Ранее в Польше пообещали помочь Украине в случае нападения России. Украина не хочет быть частью "русского мира", и другие государства должны ее в этом поддерживать, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Также он подчеркнул, что НАТО должно усилить политику сдерживания в Европе.

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