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Дипломат сказал, каких украинцев в Крыму преследуют оккупанты

23 сентября 2020, 20:27

Оккупанты хотят, чтобы украинцы в Крыму избавлялись от паспортов Украины, сообщил постпред нашей страны при ООН.

Дипломат поделился, что в Крыму оккупанты давят на украинцев, у которых есть паспорта Украины – Крым новости сегодня
В Крыму оккупанты давят на украинцев, у которых есть паспорта Украины, поделился дипломат / Reuters

Дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица поделился, что в захваченном Россией Крыму оккупанты преследуют украинцев, у которых есть украинские паспорта.

На владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они от них избавились, рассказал Кислица в интервью Крым.Реалии.

По словам дипломата, паспорт получают на основании того, что человек является гражданином Украины, поэтому даже если оккупанты заставят украинцев порвать свои паспорта, то те не потеряют гражданство.

"То, что владельцы украинских паспортов в Крыму преследуются – это факт. То, что на владельцев украинских паспортов давят для того, чтобы они избавились от этих паспортов – это факт…", – заявил постпред Украины при ООН.

Напомним, в июле в Крымской правозащитной группе сообщали, что при въезде в Крым с Херсонской области на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда российские силовики требовали от крымчан предъявлять паспорта РФ, а людям, у которых его не было, выносили постановление об административном наказании.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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