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Дипскандал с Польшей: Варшава заявила о дискриминации поляков, Киев резко ответил

30 октября 2021, 16:37
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Поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, считают в МИД Польши.

Польша Украина
Польша выдвинула обвинения в адрес Украины / УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил о дискриминации поляков в Украине относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.

По его словам, "положение поляков в Украине меняется в худшую сторону", сообщает Dziennik.pl.

Одним из объективных факторов польский чиновник назвал то, что из-за ухудшения социально-экономической ситуации люди польского происхождения в Украине вынуждены эмигрировать.

"Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи", - подчеркнул он.

Шинковский вель Сенк еще одной причиной назвал пандемию коронавируса. Субъективными факторами ухудшения положения поляков являются, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, а также прославление людей, связанных с волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв.

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По его словам, на поляков также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

Читайте такжеПольша провоцирует "разрушение" Евросоюза: в чем причина"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова", - сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

Обвинения Польши в адрес Украины: реакция Киева

Министерство иностранных дел Украины категорически отбрасывает утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является, по меньшей мере, некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реальное состояние дружеских и партнерских отношений Украины и Польши", - сказал он.

Читайте также"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФНиколенко отметил, что в МИД удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. По его словам, комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", - добавил он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда во время Крымской платформы в Киеве обратился к присутствующим на украинском языке.

Президент Польши во время выступления также выразил поддержку территориальной целостности Украины и вспомнил, что его стране тоже хорошо знакомо слово оккупация.

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новости Польши новости Украины Олег Николенко
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