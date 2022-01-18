УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN

18 января 2022, 10:55
Прослушать новость
Остановить

Они обсудили ситуацию с российской угрозой, текущие риски и усилия, направленные на деэскалацию.

Уильям Бернс
Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским, утверждают американские СМИ / УНИАН

Согласно данным американских СМИ, директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс тайно посетил Украину на прошлой неделе.

О якобы совершении тайной поездки главой ЦРУ сообщило CNN.

Американские журналисты утверждают, что в Украине Бернс встретился с президентом государства Владимиром Зеленским, а также с "коллегами из разведки". Отмечается, что они говорили о ситуации с Россией, текущих рисках и усилиях, направленных на деэскалацию.

При этом в издании отметили, что до сих пор информация об этом визите не была известна, ведь в ЦРУ придерживаются политики не комментировать и не объявлять публично информацию о поездках своего директора.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США занимается подготовкой украинских элитных подразделений для отражения российской агрессии. Тренировки проводятся на засекреченном объекте, расположенном на юге страны, говорят источники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 января, встретился с делегацией американских сенаторов. Стороны обсудили, в частности, безопасностную ситуацию вокруг Украины.

Читайте также:

viber
новости США ЦРУ Владимир Зеленский президент Украины Бернс внешняя разведка новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВрежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолодания Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияЛунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решения Страшные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигаретыСтрашные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигареты Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успехГороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успех Украинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критикуУкраинцы "разнесли" новое школьное меню: Клопотенко ответил на критику
11:12

Россия будет нагнетать войну на Донбассе под видом "защиты граждан РФ" - Зеленский

11:01

Такой информации не получали: В МИД Украины опровергли эвакуацию дипломатов РФ из страныВидео

10:55

17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

10:55

Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN

10:39

Четвертая прививка от COVID-19 не защищает от Омикрона - израильские ученые

Реклама
10:33

Россия может стянуть к границам Украины миллион военных: Залужный призвал реально оценивать силы РФ

10:03

Ветер сдул 3-метровый крест с купола: в Софийском соборе собираются снять плохо закрепленные крестыВидео

09:55

В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона

09:45

Студенты украинских вузов и колледжей смогут побороться за работу в "Метинвесте"

09:20

Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат СШАВидео

09:17

В МИД РФ опровергли эвакуацию российских дипломатов из Украины

09:11

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

09:04

Мама завела новую семью, а ребенок бродил голодный: что известно о смерти 11-летнего Максима из Запорожья

08:45

Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеФото

08:42

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

08:42

Мышиная вознямнение

08:36

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

08:24

Штормовой ветер и сильные метели: украинцев предупредили об опасной погодеВидео

07:46

Британия самолетами C-17 поставляет противотанковые вооружения в Украину

07:19

Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России - СМИВидео

Реклама
07:16

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

07:12

Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

06:45

Путин против гривнымнение

06:39

Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

05:24

4 гениальных способа использования кожуры от апельсина

05:15

Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяцаВидео

04:09

Что будет со здоровьем, если есть чернослив - исследование ученых

03:45

Младшая сестра Дмитрия Комарова в откровенной фотосессии показала идеальные формы

03:22

Вакцинация от COVID-19 станет регулярной – в Pfizer сделали неутешительный прогнозВидео

02:41

Как правильно купаться в проруби на Крещение - ответ врачей

02:31

Гороскоп Таро для Тельцов на февраль 2022: всплеск эмоций, крутой поворот и счастье в концеВидео

01:33

Ученые нашли новое средство от похмелья

01:13

Голая Анастасия Волочкова прикрыла свои прелести лишь полупрозрачным платочком

00:53

Даша Астафьева показала сочные формы в бикини и обвинила пенсионеров в своей "неудачной" позе

00:48

Резкий рывок доллара: раскрыт худший сценарий девальвации гривныВидео

00:03

"Прикасаюсь к нему каждое утро": Маша Ефросинина поразила фото в белье

17 января, понедельник
23:55

Зеленский поведал, какой предлог может использовать РФ для нападения на УкраинуВидео

23:26

Сторонники Порошенко под зданием суда напали на журналистаВидео

22:45

Порошенко не избрали меру пресечения: суд перенесли на средуВидео

22:36

Полная антисанитария и чужой дядя: в Запорожье умерла 4-месячная девочка, ее мать разыскивают

Реклама
22:32

Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин: список профессий сократятВидео

22:09

"Для самообороны": Британия поделится с Украиной противотанковым оружиемВидео

22:08

FIFA назвала лучшего футболиста года

21:44

Львов засыпал сильный снегопад и постиг мощный ветер: атмосферные кадрыФотоВидео

21:26

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецептВидео

21:13

Арестович уволился из Офиса президента и ТКГ: причина в "личном"

21:09

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 январяВидео

21:05

"Угольное дело": обнародована схема с участием Порошенко

20:55

Не украинская традиция: в ПЦУ рассказали, нужно ли купаться на КрещениеВидео

20:26

Украинцам грозит отключение газа - экспертВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять