Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN

Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским, утверждают американские СМИ / УНИАН

Согласно данным американских СМИ, директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс тайно посетил Украину на прошлой неделе.

О якобы совершении тайной поездки главой ЦРУ сообщило CNN.

Американские журналисты утверждают, что в Украине Бернс встретился с президентом государства Владимиром Зеленским, а также с "коллегами из разведки". Отмечается, что они говорили о ситуации с Россией, текущих рисках и усилиях, направленных на деэскалацию.

При этом в издании отметили, что до сих пор информация об этом визите не была известна, ведь в ЦРУ придерживаются политики не комментировать и не объявлять публично информацию о поездках своего директора.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление США занимается подготовкой украинских элитных подразделений для отражения российской агрессии. Тренировки проводятся на засекреченном объекте, расположенном на юге страны, говорят источники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 17 января, встретился с делегацией американских сенаторов. Стороны обсудили, в частности, безопасностную ситуацию вокруг Украины.

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