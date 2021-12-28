Директор Одесского зоопарка нарядился тигром и покушался на женщин: странное видео

Игорь Беляев в роли тигра / Скриншот

В Одессе директор зоопарка Игорь Беляков придумал оригинальное поздравление местных жителей с наступающим Новым годом. Он снял курьезный клип, в котором предстал в образе тигра, и схватил женщину за ягодицы.

Ролик опубликован на YouTube-канале Одесского зоопарка.

По сюжету, директор в костюме тигра представляет собой питомца зоопарка и сбегает из вольера. Затем он нападает на женщину, а пока та пытаясь спастись от хищника, залезает на дерево, он хватает ее за ягодицы.

Интересно, что этот момент на видео показан крупным планом.

Далее тигр под песню о Новом году в исполнении самого директор, бегает за другими людьми, но в итоге получает пулю с транквилизатором и попадает обратно в клетку.

Реклама

Пользователи остались в недоумении от просмотра и заявили, что у них появились вопросы к директору.

Напомним, в Мариинском парке столицы появилась интересная белка. Животное пристает к каждому прохожему и назойливо просит угощение.

Также в США местная белка каждый день приходит в сеть ресторанов фаст-фуда за своим обедом. Она получает от рестораторов картошку-фри и лакомится едой, а потом уходит.

Читайте также: