Дистанционная торговля сделает лекарства экономически доступными - Константин Надутый

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Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении закон о дистанционной торговле и адресной доставке лекарственных средств преследует две важных цели – обеспечить удобство в приобретении лекарств потребителям и создать условия для снижения цен за счет появления конкуренции на фармацевтическом рынке.

Такое мнение высказал начальник Управления реформ медицинской помощи Департамента реформ и развития медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины Константин Надутый, комментируя изменения в закон "О лекарственных средствах", принятый за основу парламентом 14 июля 2020 года.

"На самом деле в законе есть две важнейших вещи – удобство потребителя и перспектива снижения цен на лекарства за счет появления честной конкуренции. Сейчас в Украине цены на лекарства выше чем даже у самых близких соседей. А все обусловлено тем, что у нас существует очень широкая и богатая аптечная сеть при бедных пациентах. Мы должны понимать, что все лекарства, которые лежат на аптечных полках и не куплены, являются аптечными запасами, которые удорожают препарат. И если прилавков станет меньше и путь лекарств к пациенту сократится, соответственно, начнут дешеветь и препараты. Сильная затоваренность аптек существенно влияет на рентабельность бизнеса. И если сегодня торговля медикаментами перейдет больше в электронный формат, это конечно же, станет условием для снижения цен. Это очень важно для населения страны. Лекарства должны стать доступными не только физически, но и экономически", - заявил Константин Надутый.

Законопроект №3615-1 "О внесении изменений в статью 19 закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами" является результатом профессиональной дискуссии власти, фармацевтического бизнеса, общественности и пациентов, считает глава правления Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок.

"Каждый субъект, осуществляющий либо желающий торговать лекарственными средствами в дистанционном режиме, в случае принятия законопроекта, будет обязан привести свою деятельность в соответствие законодательных норм. А именно – получить лицензию с внесением соответствующей информации в Лицензионный реестр, предоставить государственным органам полную информацию о названии компании, адреса регистрации и осуществления хозяйственной деятельности с указанием конкретных аптечных учреждений, которые будут осуществлять продажу и доставку лекарств и веб-сайтов. Еще одним обязательным условием является сохранение функции предоставления потребителю электронной консультации фармацевта.

Таким образом, каждый субъект хозяйствования будет нести ответственность за качество лекарств, соблюдение определенных производителем условий хранения и доставки. Все положения законопроекта №3615-1 адаптированы к европейскому законодательству, согласованы всеми заинтересованными сторонами и направлены на обеспечение физической доступности лекарств для конечного потребителя. Этот законопроект должен быть принят", - резюмирует Евгений Смычок.

Еще один важный нюанс заключается в том, что законопроект касается онлайн-торговли и почтовой доставки исключительно безрецептурных препаратов и запрещает продавать дистанционно рецептурные лекарственные средства.

Напомним, что режим дистанционной торговли и почтовой доставки препаратов, в качестве эксперимента, был введен постановлением Кабинета министров Украины в марте 2020 года на период действия в стране карантина в условиях пандемии COVID-19.